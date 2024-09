Mejores prácticas de gobernanza para integrar la IA en los negocios

La inteligencia artificial (IA) tiene un gran potencial para revolucionar las operaciones empresariales, impulsar la eficiencia, la innovación y mejorar las experiencias de los clientes y empleados. Sin embargo, la integración de la IA en los procesos empresariales requiere una planificación cuidadosa e intencionada, y una gobernanza sólida para garantizar un uso ético, legal y eficaz. Hay que comprender el vínculo entre la gobernanza reflexiva de la IA y su impacto en la experiencia del cliente (CX).

Para las organizaciones que buscan integrar la IA en su negocio, especialmente en el servicio al cliente y los centros de contacto, es importante considerar e implementar un marco de gobernanza y las mejores prácticas correspondientes para maximizar el valor de las inversiones en IA enfocadas en mejorar las experiencias de los clientes y empleados.

Mejores prácticas para la integración de la IA

Establecer una estrategia clara de IA: Definir casos de uso, beneficios, riesgos y recursos necesarios, alineados con los objetivos de la empresa. Crear un Comité de Gobernanza de la IA: Incluir representantes de diversas áreas para supervisar la viabilidad, cumplimiento y resultados de los proyectos de IA. Desarrollar políticas integrales de IA: Definir usos aceptables, abordando privacidad de datos, sesgos y transparencia en la toma de decisiones. Implementar controles rigurosos de calidad: Realizar auditorías y pruebas periódicas para asegurar el correcto funcionamiento y cumplimiento ético de los sistemas de IA. Capacitar a empleados y partes interesadas: Educar sobre los conceptos básicos de IA, consideraciones éticas y aplicaciones prácticas para cerrar brechas de habilidades. Fomentar una cultura de mejora continua: Mantenerse informado sobre desarrollos en IA, recoger retroalimentación y actualizar los sistemas de IA regularmente.

La integración de la IA en las operaciones empresariales ofrece un inmenso potencial para la innovación y la eficiencia. Sin embargo, este potencial no puede perseguirse sin cuidado, y solo puede realizarse plenamente con un marco de gobernanza sólido que garantice un uso responsable, ético y conforme a la IA en cumplimiento.

Al implementar este marco, seguir las mejores prácticas y centrarse en mejorar las experiencias de los clientes y empleados, las empresas pueden aprovechar con éxito la IA para impulsar el crecimiento y el éxito.

La Dra. Cat Wade es analista de ética y cumplimiento de la nube y presidenta del Comité de Habilitación de Inteligencia Artificial de Avaya. Además es tutora principal de la Masterclass en línea sobre Ética de IA de The London School of Economics and Political Science (LSE). Es doctora en Filosofía (PhD) por la Harvard University, con una maestría en Mente, Lenguaje y Cognición corporal por la Universidad de Edimburgo, de donde se graduó en Filosofía y Literatura Inglesa.