IA y gobierno de datos marcan la hoja de ruta para empresas en México

En un entorno corporativo donde la eficiencia ya no es suficiente, y la capacidad de anticiparse se ha convertido en una ventaja competitiva decisiva, los datos han escalado al primer plano estratégico de las organizaciones. Sin embargo, su verdadero valor no se concreta sin un marco sólido de gobernanza, calidad y visión de negocio. Así lo destacaron los líderes de datos de Bimbo, Nissan, Alpura, Mondelez, Mabe y Pizza Hut durante el “Café con Expertos” organizado por Bluetab, donde coincidieron en que aprovechar la inteligencia artificial (IA) ya no es una opción, sino una necesidad ineludible para la continuidad y el crecimiento empresarial.

Sin embargo, esta transformación no puede despegar sin una base sólida de datos . Como afirmó Octavio Gallardo, Head of Data en Alpura: “Los datos son la base crítica para habilitar cualquier iniciativa de inteligencia artificial”, y sin una estructura que garantice su calidad, trazabilidad y gobernabilidad, ningún algoritmo podrá cumplir sus promesas.

Incluso hay empresas como Mondelez que han implementado mecanismos formales para certificar la información de los dashboards antes de que sean presentados a la dirección. “Si el líder no ve el sello de ‘certificación de datos’, no le interesa ese número”, explicó Garduño. Esta práctica busca establecer una “única fuente de verdad” que respalde las decisiones críticas del negocio.

Uno de los consensos clave entre los participantes fue que los proyectos de IA fallan más por falta de confianza en los datos que por deficiencias tecnológicas. “La gente pierde la confianza si el dato no coincide”, alertó Albores, y resaltó que la integridad de los datos no es un ejercicio puntual, sino un proceso continuo que requiere herramientas, metodologías y una cultura orientada al dato desde el ingreso mismo de la información.

Agentes de IA, la nueva interfaz inteligente entre datos y negocio

Los agentes de inteligencia artificial, como el “Maestro Panadero” que desarrolla Bimbo para asistir a operarios en línea de producción, representan el futuro inmediato de la interacción entre humanos y sistemas. Pero, para que no se conviertan en meras curiosidades tecnológicas, deben estar alineados con los KPI del negocio y tener accionables concretos.

“Si no están integrados con procesos reales y no ofrecen valor tangible, los usuarios simplemente dejarán de usarlos”, señaló Nieto de Mabe. Además, como subrayaron Gallardo y Olivares, este tipo de desarrollo exige no solo una arquitectura robusta, sino talento especializado, un marco ético claro y un gobierno de datos maduro.

Finalmente, en este panorama, el CIO debe convertirse en un facilitador de capacidades, un puente entre negocio y tecnología, y un impulsor cultural. “La tecnología por sí sola no transforma; se necesita estrategia, liderazgo y colaboración entre tecnología y negocio”, afirmó Oscar Hernández, CEO para LATAM de Bluetab.

Frente a los desafíos que suponen la resistencia interna, el cambio cultural y los retos de escalabilidad, los responsables tecnológicos deben liderar con urgencia, claridad y foco en el valor para comunicar que la inteligencia artificial no reemplazará al talento empresarial, pero sí hará irrelevantes a quienes no sepan cómo usarla estratégicamente. El Global Data Engineering Director en Bimbo lo expresó con contundencia: “El mejor change management lo aplicas desde la cabeza. Los que no quieran cambiar, van a tener que hacerlo… o ya no van a estar”. El momento de actuar, pues, es ahora.