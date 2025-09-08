17 KPI de sostenibilidad que las empresas supervisan y qué es lo que miden

La sostenibilidad está íntimamente relacionada con el éxito empresarial a largo plazo.

Los indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) de sostenibilidad son métricas que proporcionan pruebas tangibles de si una organización está logrando los objetivos establecidos, y en qué medida. Estos KPI ayudan a las organizaciones a evaluar su progreso en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG), garantizar el cumplimiento de la normativa y establecer las expectativas de los inversores.

A continuación, se presentan algunos KPI especialmente importantes que miden el éxito de las iniciativas de ESG y sostenibilidad.

KPI medioambientales A medida que las empresas trabajan para reducir su impacto medioambiental negativo, los KPI de sostenibilidad específicos ayudan a los líderes a evaluar si están alcanzando sus objetivos en materia de emisiones de carbono, consumo de agua y otras métricas de la “E” de ESG (medioambiental). Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) La reducción de las emisiones de diversos tipos de gases de efecto invernadero es un aspecto fundamental de la lucha contra el calentamiento global. Las categorías que utilizan las empresas para clasificar sus emisiones de GEI son las emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3: Las emisiones de alcance 1 se refieren a las emisiones directas, procedentes de fuentes propiedad de la empresa o controladas por ella; por ejemplo, procesos industriales o de producción y vehículos de la empresa.

Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas procedentes de la electricidad, el vapor, la calefacción o la refrigeración adquiridos.

Las emisiones de alcance 3 se definen como emisiones indirectas procedentes de la cadena de valor, incluidos los proveedores y los clientes. Ejemplo: Una empresa manufacturera podría informar de 200.000 toneladas métricas de CO2 equivalente como parte de sus emisiones de alcance 1 al año. Intensidad de carbono La intensidad de carbono es la relación entre las emisiones y los ingresos o las unidades producidas. Se mide como la relación entre las emisiones de GEI y los ingresos en dólares o el volumen de producción. Ejemplo: Una empresa de logística podría informar de 0,5 toneladas métricas de CO2 equivalente por cada millón de dólares de ingresos. Consumo de energía y uso de energías renovables Los KPI en este caso son el consumo total de energía y el porcentaje del consumo total que procede de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica. Ejemplo: Una empresa tecnológica obtiene el 70 % de su energía de fuentes renovables. Consumo de agua e intensidad hídrica La métrica de consumo de agua registra el total de agua consumida en el proceso de producción, y la métrica de intensidad refleja las mejoras en la eficiencia del consumo de agua. Ejemplo: Una empresa de bebidas reduce el consumo de agua en un 20 % por litro de producto. Gestión de residuos y reciclaje Esta métrica mide la cantidad de residuos que normalmente irían a parar a un vertedero y que se desvían de los vertederos utilizando el porcentaje de residuos reciclados. Es un indicador de los esfuerzos de una empresa por minimizar los residuos e integrar los principios de la economía circular. Ejemplo: Una empresa minorista de moda podría reciclar el 40 % de los residuos textiles a través de sus programas de reventa. Impacto en la biodiversidad y uso del suelo La tasa de deforestación y el uso del suelo para operaciones sirven como medidas del impacto en la biodiversidad y el uso del suelo. Miden el impacto de la huella ambiental en los ecosistemas de la deforestación y la conversión del suelo. Ejemplo: Una empresa minera podría comprometerse a alcanzar una deforestación neta cero para 2030.

KPI sociales La categoría social de métricas cuantifica el impacto de una empresa en sus empleados, en las comunidades en las que opera y en sus consumidores. Diversidad e inclusión de la plantilla Las métricas de diversidad e inclusión hacen un seguimiento de la representación de género y raza en los diferentes niveles jerárquicos de la organización. Las métricas comunes son el porcentaje de mujeres y el porcentaje de minorías en puestos de liderazgo, mientras que las ratios de igualdad salarial comparan cualquier brecha salarial basada en el género. Ejemplo: Una empresa tecnológica podría informar de que el 30 % de los puestos ejecutivos están ocupados por mujeres, frente al 20 % de años anteriores. Salud y seguridad de los empleados Más allá del número de accidentes laborales, las organizaciones utilizan métricas como la tasa de lesiones con pérdida de tiempo (LTIR, por sus siglas en inglés) y la tasa total de incidentes registrables (TRIR, por sus siglas en inglés) para evaluar la seguridad en el lugar de trabajo. Las lesiones con pérdida de tiempo se refieren a las lesiones relacionadas con el trabajo que hacen que un empleado falte al trabajo. La LTIR es el número total de lesiones de este tipo en un año determinado dividido por el número total de horas trabajadas por los empleados de la organización en ese año, multiplicado por 200.000. Esto equivale a 100 empleados, cada uno de los cuales trabaja 2.000 horas, por lo que la métrica da una idea del número de lesiones con pérdida de tiempo por cada 100 trabajadores. El TRIR también se calcula por cada 200.000 horas trabajadas (o por cada 100 trabajadores), pero incluye el número total de lesiones registradas en el lugar de trabajo, no solo aquellas que provocan una baja laboral. Por lo tanto, el TRIR suele tener un valor más alto que el LTIR. Los valores cada vez más bajos para ambos indicadores muestran una mejora en la seguridad en el lugar de trabajo. Ejemplo: Una empresa de construcción reporta un LTIR de 1,2, lo que indica una mejora en las medidas de seguridad, en comparación con el LTIR del año anterior, que fue de 1,5. Compromiso y rotación de los empleados El índice Net Promoter Score (eNPS) de los empleados es una métrica que mide el compromiso de los empleados y su probabilidad de recomendar su lugar de trabajo a otras personas. La tasa de rotación voluntaria también es un KPI importante, y un indicador de la lealtad y el compromiso de los empleados, ya que realiza un seguimiento de las dimisiones voluntarias. Ejemplo: El eNPS de una empresa de servicios financieros aumenta de 50 a 65, lo que indica un mayor compromiso de los empleados. Derechos humanos y prácticas laborales Las empresas quieren asegurarse de que sus proveedores siguen buenas prácticas laborales y, por lo tanto, evalúan a sus proveedores para comprobar que cumplen las normas de derechos humanos. La métrica es el porcentaje de proveedores que una organización audita para comprobar el cumplimiento de las prácticas laborales éticas esperadas y acordadas. Ejemplo: Un minorista audita el 95 % de sus proveedores de nivel 1 (es decir, directos) para comprobar sus prácticas laborales éticas. Inversión e impacto en la comunidad Los KPI de impacto miden la eficacia de las iniciativas de responsabilidad social corporativa. Para concretar un esfuerzo potencialmente abstracto, es habitual utilizar métricas de inversión, como el porcentaje de ingresos o beneficios donados, o métricas operativas, como las horas de voluntariado por empleado. Ejemplo: Una empresa de bienes de consumo podría donar el 1 % de sus beneficios anuales a programas educativos. Privacidad de los datos y protección del consumidor. La tecnología digital se ha convertido en una parte integral de todas las grandes organizaciones, lo que amplía el número y el tipo de datos personales capturados y las superficies de ataque que los hackers pueden explotar potencialmente. En respuesta a ello, la protección del consumidor requiere salvaguardar la privacidad y la seguridad de los datos. La eficacia con la que una empresa protege los datos se mide por el número de violaciones de datos. En muchos países, la ley exige proteger contra las violaciones, así como informar y abordar dichas violaciones. Ejemplo: Un proveedor de servicios sanitarios podría informar que no se ha producido ninguna violación importante de datos en los últimos cinco años.