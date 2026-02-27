Especialistas debatem como indústria pode usar IA para tomar decisões mais eficientes

A aplicação da inteligência artificial (IA) na indústria já deixou de ser tendência para se tornar um fator estratégico de competitividade, mas muitas organizações ainda desperdiçam os dados que coletam no chão de fábrica.

Em evento realizado nesta quinta-feira (26), especialistas discutiram como integrar melhor essas informações por meio de gateways e computação de borda, permitindo que dados se tornem uma informação integrada e útil.

Promovida pela seção de São Paulo da International Society of Automation (ISA), a conversa virtual teve a participação de Eduardo Lima, especialista em comunicação industrial, e Julio Garcia, especialista em PCs industriais.

Ao longo do encontro, os convidados destacaram que a indústria já opera em um cenário de ampla coleta de dados, com o uso de recursos como sensores, Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e Interfaces Homem-Máquina (IHMs). No entanto, ainda enfrenta dificuldades para transformar esse volume em decisões rápidas e precisas.

Um dos principais gargalos, segundo eles, está na fragmentação das informações. “Muitas empresas ainda trabalham em ‘caixinhas’, com sistemas que não conversam entre si. O dado existe, mas não circula”, afirmou Eduardo Lima.

Nesse contexto, os gateways industriais foram apontados como peças-chave. Eles funcionam como porta de entrada e organizadores do fluxo de dados, garantindo conectividade segura entre o chão de fábrica e os sistemas de processamento.

“Quando eu falo em conectividade, estou falando também de acesso remoto para clientes. Não basta ter conexão apenas dentro da fábrica. Você precisa acessar os dados à distância, com confiabilidade, filtrar as informações corretamente e garantir que elas cheguem qualificadas e com segurança", destaca o especialista em comunicação industrial.

Já a computação de borda (ou edge computing) permite que o processamento ocorra próximo ao processo produtivo, reduzindo latência, aumentando a confiabilidade e mantendo a operação ativa mesmo em caso de falhas de conexão com a nuvem.

“Por que esse dado precisa estar próximo do robô? Porque, se houver uma oscilação de internet, o robô pode simplesmente parar. Com o edge computing, a latência é praticamente zero, e a produção continua mesmo se a internet cair", diz Julio Garcia.