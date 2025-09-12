Mais da metade das startups brasileiras já utilizam IA em seus negócios

Mais da metade das startups brasileiras (53%) já utilizam inteligência artificial (IA) em seus negócios, e 31% estão desenvolvendo novos produtos com base na tecnologia. Essa é uma das principais conclusões do levantamento “Desbloqueando o potencial da IA no Brasil”, realizado pela AWS, que revela ainda que 78% das startups acreditam que a inteligência artificial transformará seu setor nos próximos cinco anos.

No universo das startups, a IA não é apenas aplicada — ela é a base para inovação e desenvolvimento de novos modelos de negócio. Das startups pesquisadas:

53% afirmam usar IA em seus negócios, e 22% dizem que a tecnologia é fundamental para suas operações

29% utilizam IA para aplicativos avançados, um percentual bem superior à média nacional de 12%.

31% estão desenvolvendo novos produtos ou serviços com base na inteligência artificial, e 37% dessas empresas contam com talentos específicos em IA, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento interno da tecnologia.

O ambiente de negócios brasileiro favorece essa expansão: 70% das empresas acreditam que o Brasil é competitivo para startups, destacando o ecossistema consolidado (40%) e o acesso a mercados globais (39%) como fatores decisivos. O otimismo é reforçado pela expectativa de que a IA transformará setores inteiros nos próximos cinco anos, conforme acredita 78% das startups consultadas.

Karina Lima, Head de Startups da AWS no Brasil, destaca que “o dinâmico setor das startups não está somente adotando IA, mas também redefinindo processos e modelos a partir dela. A combinação de agilidade, inovação, desenvolvimento de talentos, infraestrutura e investimento tem levado o Brasil a uma nova era de crescimento impulsionado pela tecnologia”.

A revolução da IA avança rapidamente em todo o Brasil, com a tecnologia sendo adotada em ritmo acelerado por empresas de todos os portes. Segundo dados da AWS, cerca de 2 milhões de empresas passaram a utilizar IA somente em 2024, o que representa uma média de mais de três novas adoções por minuto. Com isso, o percentual de empresas brasileiras que utilizam a tecnologia saltou de 31% para 40% em um ano — um crescimento de 29%. Hoje, quatro em cada dez empresas no país — mais de 9 milhões de organizações — já adotaram a inteligência artificial.

Entre as companhias que utilizam IA, 95% relatam aumento de receita, enquanto 96% apontam melhorias na produtividade. Esses ganhos têm permitido aprimorar áreas como atendimento e relacionamento com o cliente (66%), treinamento de funcionários (56%) e desenvolvimento de novos produtos e serviços (56%). Para o futuro, 89% dessas empresas acreditam que a IA impulsionará seu crescimento no próximo ano, e 85% esperam redução de custos com a continuidade da adoção da tecnologia.

Prioridades para o futuro da IA no Brasil O estudo da AWS aponta quatro prioridades para alavancar o potencial da IA no país: a lacuna de habilidades técnicas, a incerteza regulatória, os custos de conformidade e os custos iniciais percebidos são as principais barreiras encontradas para a implementação da IA avançada, segundo os líderes entrevistados. Com mais de 9 milhões de empresas já adotando IA, o Brasil construiu uma base sólida para a transformação digital. As startups lideram o uso avançado da tecnologia, mas a maioria das empresas ainda está nos estágios iniciais. Para mudar esse cenário, é fundamental contar com parceiros estratégicos como a AWS, que oferecem soluções completas de IA e automação.