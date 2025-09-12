NicoElNino - Fotolia
Mais da metade das startups brasileiras já utilizam IA em seus negócios
Levantamento da AWS, intitulado “Desbloqueando o potencial da IA no Brasil”, revela ainda que 78% das startups acreditam que a inteligência artificial transformará seu setor nos próximos cinco anos, en quanto e 31% já desenvolvem novos produtos com base na tecnologia.
Mais da metade das startups brasileiras (53%) já utilizam inteligência artificial (IA) em seus negócios, e 31% estão desenvolvendo novos produtos com base na tecnologia. Essa é uma das principais conclusões do levantamento “Desbloqueando o potencial da IA no Brasil”, realizado pela AWS, que revela ainda que 78% das startups acreditam que a inteligência artificial transformará seu setor nos próximos cinco anos.
No universo das startups, a IA não é apenas aplicada — ela é a base para inovação e desenvolvimento de novos modelos de negócio. Das startups pesquisadas:
- 53% afirmam usar IA em seus negócios, e 22% dizem que a tecnologia é fundamental para suas operações
- 29% utilizam IA para aplicativos avançados, um percentual bem superior à média nacional de 12%.
- 31% estão desenvolvendo novos produtos ou serviços com base na inteligência artificial, e 37% dessas empresas contam com talentos específicos em IA, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento interno da tecnologia.
O ambiente de negócios brasileiro favorece essa expansão: 70% das empresas acreditam que o Brasil é competitivo para startups, destacando o ecossistema consolidado (40%) e o acesso a mercados globais (39%) como fatores decisivos. O otimismo é reforçado pela expectativa de que a IA transformará setores inteiros nos próximos cinco anos, conforme acredita 78% das startups consultadas.
Karina Lima, Head de Startups da AWS no Brasil, destaca que “o dinâmico setor das startups não está somente adotando IA, mas também redefinindo processos e modelos a partir dela. A combinação de agilidade, inovação, desenvolvimento de talentos, infraestrutura e investimento tem levado o Brasil a uma nova era de crescimento impulsionado pela tecnologia”.
A revolução da IA avança rapidamente em todo o Brasil, com a tecnologia sendo adotada em ritmo acelerado por empresas de todos os portes. Segundo dados da AWS, cerca de 2 milhões de empresas passaram a utilizar IA somente em 2024, o que representa uma média de mais de três novas adoções por minuto. Com isso, o percentual de empresas brasileiras que utilizam a tecnologia saltou de 31% para 40% em um ano — um crescimento de 29%. Hoje, quatro em cada dez empresas no país — mais de 9 milhões de organizações — já adotaram a inteligência artificial.
Entre as companhias que utilizam IA, 95% relatam aumento de receita, enquanto 96% apontam melhorias na produtividade. Esses ganhos têm permitido aprimorar áreas como atendimento e relacionamento com o cliente (66%), treinamento de funcionários (56%) e desenvolvimento de novos produtos e serviços (56%). Para o futuro, 89% dessas empresas acreditam que a IA impulsionará seu crescimento no próximo ano, e 85% esperam redução de custos com a continuidade da adoção da tecnologia.
Prioridades para o futuro da IA no Brasil
O estudo da AWS aponta quatro prioridades para alavancar o potencial da IA no país: a lacuna de habilidades técnicas, a incerteza regulatória, os custos de conformidade e os custos iniciais percebidos são as principais barreiras encontradas para a implementação da IA avançada, segundo os líderes entrevistados.
Com mais de 9 milhões de empresas já adotando IA, o Brasil construiu uma base sólida para a transformação digital. As startups lideram o uso avançado da tecnologia, mas a maioria das empresas ainda está nos estágios iniciais. Para mudar esse cenário, é fundamental contar com parceiros estratégicos como a AWS, que oferecem soluções completas de IA e automação.
Programa Startup Inception apoia founders em estágio inicial
Alinhado ao objetivo de apoiar startups brasileiras a adquirirem crescimento, o programa Startup Inception nasceu como uma plataforma de relacionamento com o propósito de oferecer a founders em estágio inicial apoio de negócios e tecnologia para escalar, vender e contratar com eficiência. Iniciado em abril de 2025, o Inception oferece conteúdo técnico e de negócios, contando com a participação de investidores, como Astella VC e ONEVC, e executivos de empresas consolidadas como Omie, Purple Metrics entre outras.
Ainda assim, 80% do conteúdo apresentado às startups participantes não têm perfil técnico, com o intuito de democratizar o conhecimento além da tecnologia, com suporte personalizado para quem está estruturando seu produto. Hoje 150 founders brasileiros participam do projeto.
“O modelo permite que cada empreendedor escolha sua trilha de aprendizado entre temas como vendas, fundraising e GenAI, com conteúdo adaptado às necessidades reais do mercado brasileiro. O Inception também se demonstra como um ponto de entrada ao ecossistema da AWS, proporcionando desde créditos até conexões valiosas com VCs e ferramentas práticas para construir negócios duradouros”, finaliza Lima.
Saiba mais sobre Inteligência artificial e automação
-
Brasil em Código 2025: O futuro se desenha na intersecção entre inovação, ética e tecnologia
-
Muralha digital: a tarifa imposta pelos EUA força o Brasil a redefinir sua soberania tecnológica
-
IaaS: a nuvem como motor da transformação digital
-
Brasil é o segundo país em número de selecionadas para o Prêmio Aurora Tech 2025