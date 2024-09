KPMG lista nova turma com 14 Emerging Giants do Brasil

A KPMG, por meio do Distrito, anuncia a quarta turma do Programa Emerging Giants, iniciativa criada com o objetivo de apoiar os próximos passos estratégicos de startups em rápido estágio de crescimento e já consolidadas em seus mercados.

A iniciativa é um programa de relacionamento, onde KPMG e Distrito se uniram para mapear startups brasileiras com o perfil de Emerging Giants. Elas são empresas jovens, que trabalham com tecnologia e têm crescimento acelerado. As principais características delas são as seguintes: fundadores com ampla experiência de mercado, produtos rapidamente escaláveis, com aporte de investimentos de Venture Capital a partir da Série A, tração com clientes pagos e capacidade de atrair ainda novos investimentos.

A lista reúne 14 empresas criteriosamente selecionadas pela relevância e destaque em seus setores de atuação:

3778 (HealthTech) 4Intelligence (IndustryTech) Caju (FinTech) Docket (LegalTech) EuReciclo (ESGTech) Gorila (FinTech) Grão Direto (AgTech) Hi Platform (MarTech) Mevo (HealthTech) Nomad (FinTech) Pipo Saúde (HealthTech) Swap (FinTech) Trademaster (FinTech) xMobots (Robotic)

“As startups selecionadas se diferenciam bastante das demais quando analisados seus modelos de negócios e a utilização de tecnologia para atingirem escala. Elas viabilizam, na prática, a disrupção no mercado e apresentam elevados indicadores de investimentos, maturidade, idade, porte, e potencial de crescimento”, afirma Carolina de Oliveira, sócia-líder de Private Enterprise da KPMG no Brasil e na América do Sul.

As 14 novas Emerging Giants se integram com as 71 startups brasileiras que já participam do programa da KPMG: 21 na terceira turma, 24 na segunda e 26 na primeira. Entre as novas mapeadas, as FinTechs representam a maioria, com 36% do total dessas empresas. A vice-liderança é das HealthTechs, com 21%. Depois dessas, estão as seguintes, com uma representante (7%) cada: AgTech, ESGTech, IndustryTech, LegalTech, MarTech, Robotic.

Entre as selecionadas, há startups que fazem desde a previsão de tendências e oportunidades de mercado usando inteligência artificial e machine learning, até aquelas que atuam na gestão de documentos emitidos por órgãos públicos. Há também empresas muito focadas em ESG e outras que atuam diretamente com produtores rurais. No setor financeiro, uma plataforma integrada para gerenciar investimentos, uma empresa que simplifica criação e lançamento de fintechs, e outra que ajuda a desburocratizar o acesso ao crédito para Pequenas e Médias Empresas.

“Emerging Giant é uma startup em crescimento acelerado que se destaca não apenas no setor, mercado e geografia onde atua, mas também apresenta algumas características, mapeadas pela KPMG Global como variáveis importantes das startups que tiveram jornadas de expansão relevantes e participaram de rodadas de funding e exits de sucesso”, afirma Diogo Garcia, sócio-diretor líder do Programa Emerging Giants da KPMG no Brasil.

O programa Emerging Giants da KPMG contempla as seguintes frentes de atuação: sessões de discovery com founders e c-levels; mentorias com especialistas de diferentes setores; conexão com outras Emerging Giants brasileiras e mundiais; apoio em projetos de expansão internacional e conexão com a KPMG Global; participação em eventos exclusivos; prestação diferenciada e customizada de serviços; ampla visibilidade no mercado.

Mais informações sobre as iniciativas da KPMG para Emerging Giants e Startups nesse link.