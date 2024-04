Tecnologia da Rauva ajuda brasileiros a iniciar negócios em Portugal

De acordo com a Pordata, a base oficial de dados estatísticos de Portugal, o país é um destino cada vez mais interessante para empreendedores estrangeiros. No entanto, a burocracia local tem sido um entrave significativo para muitos desses investidores que se encontram perdidos diante dos complexos e desconhecidos procedimentos administrativos do país europeu.

Compreendendo issos desafios únicos, a Rauva, plataforma portuguesa de gestão financeira voltada para PMEs, tem sido uma aliada de quem deseja abrir um negócio em Portugal, em todas as etapas de sua jornada empresarial, desde a criação da empresa no país até a gestão financeira e contábil através da plataforma digital.

Fundada em 2022, a Rauva tem se destacado no setor de fintech e foi reconhecida por sua inovação e impacto positivo no ecossistema empresarial, tendo, mais recentemente, vencido o competição “Portugal Tech Innovator 2023”, promovida pela KPMG, e integrado a segunda edição do Scale Up Program da Unicorn Factory Lisboa.

Com uma abordagem 100% online e suporte especializado de ponta, a Rauva permite que empreendedores estejam em qualquer lugar do mundo e, ainda assim, possam abrir sua empresa em Portugal sem a necessidade de viajar para o país. A plataforma oferece uma solução completa para lançar e administrar um negócio em Portugal, incluindo suporte legal, fiscal e contábil especializado de acordo com a indústria. Além disso, através de seu serviço de contabilidade baseado em inteligência artificial (IA), são fornecidos aos usuários conselhos estratégicos, ajudando a otimizar os processos contábeis de suas empresas.