Evento analisou o impacto das novas tecnologias no Brasil e na América Latina

O Web Summit Rio, edição brasileira do evento global de tecnologia, aconteceu de 27 a 30 de abril.

A conferência global Web Summit foi organizada pela primeira vez em 2009 por Paddy Cosgrave, David Kelly e Daire Hickey em Dublin. O evento foi realizado na Irlanda até 2016, quando foi transferido definitivamente para Lisboa, Portugal. Este ano, o evento de Lisboa acontecerá de 10 a 13 de novembro.

A versão brasileira aconteceu no final de abril no Rio de Janeiro e será repetida em junho de 2026. Este ano, a conferência reuniu mais de 34.000 pessoas e quase 1.400 startups no Web Summit Rio, onde a comunidade global de tecnologia se reúne para conectar, aprender e moldar o futuro.

Entre os vários temas da agenda, destacam-se as sessões de transformação digital do Grupo LATAM Airlines e o uso de inteligência artificial no setor financeiro/bancário. Confira um resumo dos destaques.

A transformação digital na aviação A América Latina tem avançado cada vez mais em sua jornada de transformação digital, deixando-a cada vez mais interligada com o negócio e atenta à experiência do cliente e otimização de recursos. O tema foi destacado pela VP de Digital e TI do Grupo LATAM Airlines, Juliana Rios, em um dos painéis do Web Summit Rio. Em conjunto com Alexey Boas, CTO para América Latina da Thoughtworks, e mediado por Gustavo Brigatto, fundador e Editor-Chefe do portal Startups.com, o painel apresentou como a inovação e tecnologia têm sido utilizadas no setor da aviação para elevar a experiência do cliente e na eficiência do negócio. No painel, Juliana ressaltou a importância de ver a tecnologia como uma evolução constante no lugar de projetos pontuais e como ela está sendo aplicada na companhia aérea. “Hoje, a tecnologia está em constante mudança e precisamos saber como utilizar suas novas aplicações e conviver com elas em nossas equipes, com uma infraestrutura que permita esse uso”, opinou. Ela ainda apontou os estágios de maturação de uma empresa no meio digital, passando desde o tradicional, com a área de TI sendo utilizada como prestadora de serviços, até o estágio mais avançado, com equipes multifuncionais que tenham metas em comum, onde tecnologia, dados e negócios compartilham a responsabilidade pelos resultados. Segundo a Juliana, o processo de transformação digital da LATAM busca ressignificar a relação do cliente com a companhia. A primeira fase da transformação mais visível ao cliente no Brasil foi iniciada ainda em 2021, baseada em quatro pilares: novo fluxo de compra no site, que conta com perfil com todas as informações do cliente em um só lugar, notificações personalizadas, check-in automático e LATAM Wallet. O processo de transformação digital da LATAM também se aplica aos aeroportos brasileiros, tendo reduzido em até 50% o tempo de atendimento. “Na LATAM, estamos evoluindo rumo ao último estágio, em que o digital está integrado à forma que criamos e entregamos valor. Mas, chegar lá envolve alguns esforços, como na reformulação da estrutura das equipes, na forma de medir resultados e também em como os líderes e colaboradores pensam o negócio atrelado à tecnologia”. A conversa também discutiu a importância da inteligência artificial (IA) no ambiente da companhia para considerar a transformação digital. Além de liderar os esforços de transformação digital, Juliana Rios mantém as aplicações e a infraestrutura da empresa operando com sucesso. Nas operações, a companhia utiliza IA para prever atrasos, otimizar manutenção, melhorar o escalonamento de tripulações e rastrear todos os movimentos da operação ao redor de suas aeronaves no aeroporto de Guarulhos, permitindo prevenir danos com objetos estranhos, verificar o status da ponte de embarque/desembarque (finger) e fornecer relatórios de conformidade. A inteligência artificial tem sido utilizada na experiência do cliente, mas também para otimizar recursos, automatizar processos como o onboarding e o treinamento de suas equipes. Um exemplo de seu uso nas rotinas internas é a criação da AmelIA, uma plataforma de IA generativa em parceria com OpenAI – nomeada em homenagem à Amelia Earhart – e feita para otimizar a rotina de 35 mil funcionários em 6 países. Para Juliana, o essencial é a simplicidade na implementação. “A inteligência artificial pode ser utilizada em diferentes aplicações, desde atividades jurídicas até na melhora da experiência do cliente. Estamos trabalhando em usar a IA para facilitar processos dentro de diferentes áreas da empresa, e é importante deixar essa tecnologia mais acessível para que as pessoas a utilizem cada vez mais”, explicou.

As ferramentas de IA redefinirão o setor financeiro e os bancos Dois executivos do PicPay lideraram sessões durante o Web Summit Rio, onde compartilharam as tendências e os desafios que veem para o uso de inteligência artificial e tecnologias de IA generativa no setor financeiro em geral, e no setor bancário em particular. Durante o painel “Banking reimagined: The future of finance is frictionless”, Renan Oliveira, Chief AI Officer do PicPay, disse que a próxima fase do setor bancário será liderada por quem conseguir oferecer a melhor experiência ao cliente — e a inteligência artificial será o principal motor dessa transformação. No debate, ele reforçou que a revolução da IA não é mais uma promessa: já está em curso e alterando a forma como as pessoas interagem com serviços financeiros. “A revolução da IA, que está acontecendo no momento, não é hype — é real e já vem facilitando, a cada dia, a jornada do cliente”, afirmou o executivo. Segundo ele, em um país como o Brasil, onde cada CPF tem de cinco a seis contas bancárias, muitas delas em bancos digitais, o fator determinante para a escolha será a plataforma que entregará a experiência mais fluida, personalizada e segura. “A disputa será pelo melhor uso da tecnologia, pelo assistente mais inteligente e eficiente. A jornada financeira do futuro será invisível, talvez até appless”, completou. Renan ressaltou que a segurança permanece como princípio inegociável no desenvolvimento de novas soluções. “Estamos lidando com o dinheiro das pessoas. A segurança precisa estar presente em toda a jornada, mesmo em interações fora do app, como no WhatsApp ou em dispositivos de voz”, explicou. Ele mencionou que o futuro das transações financeiras passa por um modelo no qual o cliente poderá fazer pagamentos, transferências ou contratações apenas conversando com assistentes inteligentes — tudo protegido por biometria e criptografia ponta a ponta. Durante o painel, que também contou com a participação de executivos da Weme e do iFood Pago, ele destacou como essa integração já é uma realidade para muitos usuários no Brasil. “Hoje no PicPay você pode receber um WhatsApp do assistente de IA do banco dizendo que o seu boleto está perto de vencer. Isso facilita a vida do cliente. Não é IA por IA, mas uma IA que vai ajudar na jornada”, afirmou. Segundo ele, o objetivo é estar onde o cliente estiver, sem exigir a abertura de aplicativos ou novas ações. “Se o usuário estiver vendo TV e quiser pagar algo, que tenha o PicPay como uma oportunidade; se estiver falando com a Alexa ou o Google Assistant, queremos estar lá também. O ponto central é como a inteligência IA resolve um problema real e torna a vida financeira mais simples”, reforçou.