Tendências e transformação do mercado de aplicativos móveis no Brasil

Com o enorme crescimento do uso de smartphones, os brasileiros estão entre os que mais baixam e usam aplicativos na América Latina, com uma média de 10 horas por mês de uso. Em 2022, o setor gerará aproximadamente R$ 4,3 bilhões (US$ 840 milhões), representando um aumento de 40% em relação a 2021 e revelando um potencial de crescimento promissor.

As tecnologias de ponta estão permitindo que os desenvolvedores brasileiros forneçam aplicativos cada vez mais integrados, imersivos e inteligentes para o consumidor local. Destaca-se a inteligência artificial (IA), que permite recursos como chatbots, aprendizado de máquina e visão computacional em aplicativos de vários setores, tornando-os mais intuitivos e personalizados. O investimento em IA no país está a caminho de ultrapassar US$ 1 bilhão até 2023.

A realidade aumentada (AR) também está em ascensão, adotada em aplicativos de varejo, educação e jogos para proporcionar experiências digitais imersivas. O uso do 5G também promete revolucionar o mercado, pois a nova geração de redes móveis permitirá aplicativos mais sofisticados que dependem de alta velocidade, baixa latência e alta confiabilidade de conexão.

A computação em nuvem é essencial para a escalabilidade e a integração de dados de várias fontes em aplicativos, e os pagamentos móveis estão se tornando cada vez mais ágeis e seguros, com soluções como NFC, códigos QR e carteiras digitais.

Dada a alta demanda por desenvolvimento de software para plataformas móveis, o número de vagas para desenvolvedores móveis continua aumentando. O sistema operacional Android lidera com cerca de 80% dos smartphones no Brasil. Portanto, a proficiência na linguagem Java e no ecossistema Android é essencial para os programadores.

Principais tendências e setores para apps no Brasil

Alguns setores e tendências se destacam no efervescente mercado brasileiro de aplicativos:

Fintechs: startups como Nubank, PicPay e Mercado Pago estão transformando o setor financeiro com soluções mobile inovadoras. Essas empresas têm como foco a simplicidade e a acessibilidade, tornando as transações financeiras mais convenientes.

Varejo: o comércio digital é dominado por aplicativos das grandes varejistas, com destaque para Magazine Luiza, Americanas, e Casas Bahia. Esses apps oferecem desde produtos eletrônicos até itens de supermercado, proporcionando uma experiência de compra completa.

Streaming: impulsionado por aplicativos como YouTube, Netflix, Spotify, e Twitch, o consumo de vídeos, músicas e games em streaming está batendo recordes. Essas plataformas oferecem uma vasta gama de conteúdo, mantendo os brasileiros entretidos por horas a fio.

Food delivery: a comodidade de pedir refeições pelo celular deu origem a apps de sucesso como iFood e Uber Eats. Com menus variados e entregas rápidas, esses aplicativos se tornaram parte do cotidiano de muita gente.

Saúde: a área de saúde está sendo revolucionada por aplicativos que oferecem teleconsultas, monitoramento remoto e prontuários eletrônicos. Empresas como Memed estão permitindo que os pacientes tenham acesso a serviços médicos de forma mais fácil e conveniente.

Agricultura: no setor agrícola, aplicativos para gestão de lavouras, previsão do tempo e controle de pragas simplificam o dia a dia no campo. Eles fornecem informações valiosas aos agricultores, auxiliando na tomada de decisão

De acordo com globalad, a audiência dos brasileiros no mobile é disputada tanto por desenvolvedores locais quanto pelos grandes players globais. WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Netflix e Spotify estão entre os aplicativos mais utilizados por quem vive no país. Portanto, as estratégias bem-sucedidas envolvem muitas vezes a integração com as plataformas dessas big techs ou a oferta de serviços complementares a elas.

É comum, por exemplo, ver integrações de aplicativos locais com o WhatsApp, permitindo que os usuários compartilhem conteúdo diretamente em suas conversas, bem como o desenvolvimento de aplicativos que ajudam a gerenciar e analisar o uso do WhatsApp ou ferramentas de edição de fotos e vídeos para aprimorar postagens no Instagram.