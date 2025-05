Nova app de serviços de CREA-RJ promete quebrar a burocracia

Prestes a completar 91 anos de fundação, o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio (CREA-RJ) está com tudo pronto para lançar seu primeiro aplicativo de serviços para a comunidade de cem mil profissionais das engenharias e cerca de 20 mil empresas.

O app será anunciado pelo presidente do CREA-RJ, engenheiro Miguel Fernández, no evento CREA Aqui, que vai comemorar os 91 anos da entidade, na Marina da Glória, no dia 5 de junho. O app estará disponível em versões para sistemas operacionais iOS e Android.

O Conselho está passando por uma grande transformação nos seus processos de informatização. Com isso, vai poder implantar o CREA-RJ Online, com o Sistema Integrado de Fiscalização e Auto Atendimento, o SIFA. Isso vai permitir que os usuários tenham na palma das mãos todo o acervo de documentos e serviços disponíveis 24 horas por dia para profissionais e empresas.

Com o autoatendimento, o usuário poderá gerar documentos sem qualquer interação com a burocracia do CREA. Isso representa um avanço e uma economia considerável para os registrados no conselho. Para se ter uma ideia, para obter hoje uma Certidão de Acervo Técnico (CAT), que certifica para efeitos legais as atividades registradas no CREA, é preciso pelo menos 30 dias. Com o autoatendimento, esse prazo poderá ser reduzido em até uma semana.

Com o app, os engenheiros terão acesso a sua carteira digital, com o registro nacional profissional, a certidões diversas e à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento que garante a legalidade das atividades profissionais. A ART é um instrumento que permite ao poder público a rastreabilidade dos responsáveis por obras e serviços. Com isso, há mais chances de investigação e eventual punição dos responsáveis, no caso de incidentes.

Outra vantagem importante do app CREA-RJ on-line será o aumento da segurança dos documentos emitidos pelo CREA, já que é o Conselho quem vai certificar toda a documentação, sem intermediários. Isso evita a falsificação de documentos e dá maior segurança a obras e serviços oferecidos por engenheiros registrados no CREA.

Atualmente, o Brasil tem um dos maiores mercados de aplicativos do mundo, com um número estimado de mais de 8,93 milhões de aplicativos móveis disponíveis globalmente, incluindo apps desenvolvidos no Brasil e por empresas internacionais. O mercado de aplicativos no Brasil é impulsionado por diversos fatores, incluindo a crescente adoção de smartphones, a popularidade de redes sociais e a busca por soluções digitais para o dia a dia.