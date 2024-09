Como a IA está redefinindo a rotina e o ambiente de trabalho

A inteligência artificial (IA) tem se consolidado como uma força transformadora em nossa sociedade nos últimos anos, impactando profundamente diversos setores. No ambiente de trabalho, a revolução tecnológica protagonizada por ela traz tanto desafios quanto oportunidades, reconfigurando a dinâmica das profissões e a maneira como as empresas operam. Em segmentos diretamente e indiretamente relacionados à tecnologia da informação, como marketing, jurídico, TI, análise de dados, jornalismo, RH e serviços administrativos, seus impactos são mais do que evidentes.

Além das mudanças operacionais, a IA está impulsionando o desenvolvimento de novas habilidades entre os profissionais. Surgem novos cargos, e a dinâmica de trabalho evolui, com equipes mais colaborativas e profissionais dotados de uma expertise interdisciplinar cada vez mais valorizada pelo mercado. Portanto, a evolução da tecnologia está redefinindo processos e transformando o perfil dos profissionais, criando um ambiente de trabalho mais inovador e adaptável às exigências do futuro.

Porém, ainda é difícil afirmar com total certeza se a IA está melhorando a eficiência e a produtividade em todas as áreas de trabalho. À primeira vista, a resposta tende a ser sim, ainda mais considerando o avanço das ferramentas e sistemas de IA disponíveis hoje e o que eles são capazes de realizar. De acordo com pesquisa realizada pela consultoria PwC, a maioria dos CEOs de companhias no Brasil acredita que a inteligência artificial generativa deve trazer impactos positivos às organizações até o fim do ano. Para 63% deles, a ferramenta deve aumentar a eficiência de trabalho dos colaboradores, enquanto 40% creem que ela vai intensificar a produtividade da empresa.

Quando analisamos as profissões que atualmente mais se beneficiam do uso de IA, vemos que são aquelas cujas rotinas ou fluxos de trabalho podem ser automatizados, especialmente em atividades operacionais repetitivas e que exigem análise de grandes volumes de dados. Além disso, áreas que demandam personalização no atendimento e nos serviços estão aproveitando as capacidades da ferramenta para oferecer experiências mais positivas e customizadas. Contudo, com o passar do tempo e evolução da tecnologia, mais segmentos e profissões devem ser impactados.

Uma pesquisa recente do LinkedIn mostra que mais da metade dos brasileiros (56%) estão preocupados por sentirem que deveriam ter mais conhecimento sobre IA, enquanto 62% afirmam que desejam aprender mais sobre IA, mas não sabem por onde começar. Entretanto, outros 38% declaram que ainda não receberam nenhum treinamento por parte de seus empregadores. Dados como esses deixam claro que, apesar da sua popularização, ainda há muito espaço para melhorias no que diz respeito ao preparo das equipes para adotar a tecnologia.

Para finalizar, é natural que novas ferramentas despertem deslumbramento, mas é igualmente importante manter uma visão crítica sobre os desafios e implicações que elas podem trazer. No caso da IA, para manter o equilíbrio é preciso refletir sobre como utilizá-la de forma que continue a valorizar o principal ativo das corporações: os colaboradores.

Sobre o autor: Ivens Leão é Head de Tecnologia e Dados na Liga Ventures, consultech que oferece consultoria de inovação e transformação baseada em tecnologia para acelerar resultados, preparar as empresas para o futuro e conectá-las ao ecossistema.