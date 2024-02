Relatório prevê principais tendências tecnológicas para 2024

O DevSkiller, plataforma de triagem e entrevistas online para desenvolvedores, divulgou um relatório com previsões globais para o setor de tecnologia e o mercado de trabalho em 2024.

O documento teve como base dados que a própria plataforma coletou de seus clientes ao longo do ano de 2023 (foram cerca de 207 mil avaliações), além de pesquisas e relatórios de organizações como o Fórum Econômico Mundial.

A seguir, saiba o que esperar neste e nos próximos anos.

Soft skills e habilidades técnicas envolvendo IA e dados serão diferenciais A expectativa é que as competências mais procuradas pelas empresas em 2024 sejam habilidades técnicas associadas a soft skills, incluindo IA generativa, dados, comunicação e gestão de projetos. Da parte dos profissionais, crescerá a busca por organizações que ofereçam treinamento adequado e oportunidades de desenvolvimento de carreira. "De acordo com essa tendência, as habilidades mais procuradas se encaixam em duas categorias: uma ajuda a aproveitar o poder da inteligência artificial (IA) e outras tecnologias, enquanto a outra se concentra nas muitas qualidades insubstituíveis que os seres humanos trazem", destaca o relatório.

Java será a tecnologia mais popular em 2024 Com 27,15% de popularidade, Java ultrapassou o JavaScript (19,17%) no relatório do DevSkiller. SQL terminou em terceiro lugar, com 8,59% de todas as avaliações. Nas quarta e quinta posições, estão Python (8,01%) e NET/C# (6,92%). "A mudança de tendência tecnológica destaca a crescente dominância do Java e a natureza dinâmica das preferências tecnológicas da indústria", diz o documento do DevSkiller.

Marketing se tornará cada vez mais personalizado Em 2024, a personalização no marketing surgirá como uma tendência empresarial importante, transformando a maneira como as empresas se envolvem com o público. Não por acaso, dados recentes da Statista revelaram que 73% dos consumidores esperam uma personalização melhor. Com dados abundantes e ferramentas de análise, as organizações podem aproveitar campanhas personalizadas para oferecer experiências personalizadas aos clientes.

Habilidades profissionais podem mudar 65% até 2030 Com a ampliação do uso de inteligência artificial, as capacidades exigidas em diferentes profissões não serão mais as mesmas. Segundo o relatório, a previsão é que, até 2030, ocorra uma transformação de até 65% nas habilidades buscadas pelas empresas. O dado foi obtido a partir de análises do LinkedIn Economic Graph Research Institute, as quais sugerem que mais da metade dos membros do LinkedIn ocupam atualmente empregos que poderão ser afetados ou ampliados pela IA. Isso não significa que trabalhadores humanos serão substituídos. Projetada principalmente para auxiliar na execução de tarefas monótonas e repetitivas, a IA deve fazer com que 73% das empresas nas indústrias automotiva e aeroespacial expandam sua mão de obra – projeção do Fórum Econômico Mundial.

Mundo investirá US$ 3,4 trilhões em tecnologias de transformação digital até 2026 Tecnologias de ponta como internet das coisas (IoT), computação em nuvem, blockchain e realidade virtual e aumentada continuarão evoluindo rapidamente e sendo usadas nos negócios para aumentar a produtividade. Até 2026, os investimentos globais nessas tecnologias devem atingir US$3,4 trilhões, conforme relatório de 2023 da Statista. Para líderes de negócio, a dica é incorporar essas ferramentas em suas operações, garantindo máxima eficiência, e começar a capacitar sua força de trabalho.