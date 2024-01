DIO e NTTDATA lançam bootcamp com formação em linguagem Kotlin em back-end

A DIO, plataforma open education de tecnologia, e a NTT Data, consultoria de tecnologia e negócios, lançaram um bootcamp de formação em linguagem Kotlin em back-end para iniciantes e profissionais de tecnologia. Serão concedidas 10 mil bolsas de estudo, totalmente gratuitas.

DIO é a primeira plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades que potencializam o desenvolvimento socioeconômico regional. Atualmente o ecossistema da startup conta com mais de 630 mil devs, 160 instituições de ensino, 50 embaixadores, 500 experts e mais de 1.000 empresas conectadas por meio dos programas educacionais.

O programa Coding The Future NTT Data - Desenvolvimento Back-end com Kotlin, explora desde os princípios da linguagem de programação Kotlin em 52 horas de conteúdo, apresentando os principais conceitos através de aulas com experts da área, além de projetos práticos, desafios de código e mentoria exclusiva sobre o uso de inteligência artificial aplicada no desenvolvimento de software.

O bootcamp é voltado para aspirantes que desejam iniciar a carreira com uma linguagem fácil e prática e para profissionais que possuem conhecimento em Java e procuram evoluir suas habilidades para uma linguagem menos verbosa para aumentar sua produtividade. A jornada também inclui a criação de uma API utilizando Spring, um desafio completo para destacar qualquer portfólio.

Para a NTT Data, o bootcamp atende uma necessidade do mercado mundial ao preparar desenvolvedores para iniciar a carreira capacitados uma tecnologia que é tendência para o back-end. “Trabalhamos juntos para desenvolver profissionais especializados em um mercado carente de mão de obra como o de tecnologia no Brasil e no mundo”, diz Ricardo Neves, CEO da NTT Data. “Dessa vez, concederemos mais 10 mil bolsas para formação em Kotlin em back-end, dando oportunidade para milhares de pessoas ingressarem em uma nova carreira.”

A parceria entre NTT Data e DIO começou em 2020. Desde o início, já foram concedidas cerca de 90 mil bolsas de estudo em diversos temas voltados para tecnologia, como introdução ao HTML na Prática, Fundamentos do CSS, Introdução ao Desenvolvimento Web com JavaScript, TypeScript para Angular e Imersão ao Ecossistema Cloud Data AWS.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de janeiro de 2024 e devem ser feitas neste link.