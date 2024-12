Amazon, Nexa e DIO oferecem 10 mil bolsas de estudo em soluções de IA generativa

A parceria entre a Amazon (AWS), Nexa e DIO lança um novo bootcamp que transforma a forma como desenvolvedores e profissionais de cloud se especializam em integração de inteligência artificial generativa. O programa, que oferece 10 mil bolsas de estudo, foi criado para capacitar profissionais a integrar soluções usando as mais avançadas ferramentas de IA generativa da AWS, com foco no uso prático de serviços como Amazon Textract.

Com conteúdo avançado e apenas 10h de duração, a trilha é pensada para profissionais que já atuam no mercado, e querem adicionar habilidades que melhoram a produtividade no trabalho, sem tempo a perder. Ele explora uma ampla variedade de funcionalidades, desde o reconhecimento, análise, transcrição de voz, textos e imagens, com aulas práticas sobre ferramentas de IA generativa da AWS.

O Amazon Textract é um serviço de machine learning (ML) que usa o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para extrair automaticamente texto, o Amazon Transcribe é um serviço de reconhecimento automático de fala (ASR) que facilita para os desenvolvedores adicionar recursos de conversão de fala em texto para suas aplicações e o Amazon Rekognition automatiza o reconhecimento de imagens a análises de vídeos para suas aplicações sem exigir experiência em ML.

Ao final do programa, os graduados poderão seguir se qualificando para oportunidades de trabalho em tecnologia e estarão visíveis para empresas interessadas em contratar profissionais com habilidades em IA e cloud na Talent Match, a plataforma de contratação da DIO.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até 19/01 nesse link.