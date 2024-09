Além da diversão: bolsas de estudos gratuitas para bootcamp de tecnologia

O Grupo Ri Happy, varejista de brinquedos do Brasil, acaba de se unir à DIO, plataforma de educação em tecnologia, para lançar o novo bootcamp "Coding The Future Ri Happy - Desenvolvimento Front-end do Zero". Este programa gratuito e inovador foi criado para ajudar novos talentos a ingressarem no mundo do desenvolvimento web, começando do zero e construindo uma base sólida nas tecnologias essenciais: HTML5, CSS3 e JavaScript.

O bootcamp é ideal para quem deseja iniciar sua jornada no desenvolvimento front-end, mesmo sem qualquer conhecimento prévio. Estruturado para fornecer uma formação prática e completa, o programa apresenta 75 horas de conteúdo de alta qualidade, ministrado por especialistas renomados, e se diferencia por focar na construção de 10 projetos práticos.

Para garantir uma das bolsas de forma totalmente gratuita e com certificado basta acessar o link e fazer seu cadastro.

Entre os destaques estão uma landing page inspirada em "Stranger Things", um site interativo do "Multiverso Spider-Man", e um jogo de cartas "Yu-Gi-Oh!", todos pensados para enriquecer o portfólio dos participantes e preparar para oportunidades reais no mercado de trabalho, dando o primeiro passo para os participantes se destacarem e conquistarem oportunidades nas empresas parceiras da DIO através do Talent Match.

"Na Ri Happy, acreditamos que além do brincar, a educação é um dos pilares fundamentais para transformar o futuro. Ao nos unirmos à DIO para oferecer essas bolsas de estudo em tecnologia, queremos proporcionar aos novos talentos a oportunidade de crescer e se destacar em um dos mercados mais promissores da atualidade", reforça Paulo Farroco, CDO do grupo Ri Happy.

As inscrições estão abertas e o bootcamp é completamente gratuito.