Binance oferece bolsas de estudos em criptomoedas e blockchain no Brasil

A Binance, provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas, e a DIO, plataforma Open Education brasileira, fizeram uma parceria educacional e vão oferecer um curso imersivo sobre criptomoedas, blockchain e investimentos em ativos digitais. O programa visa aprofundar os conhecimentos para investidores e desenvolvedores, e vai oferecer 10 mil bolsas de estudos gratuitas no Brasil.

Chamado de Coding the Future Binance, o curso se destina a pessoas interessadas em dominar os conceitos de blockchain e conhecimentos sobre ativos virtuais, e pretende apresentar com detalhes o funcionamento desse mercado e ensinar passo a passo como criar carteiras de investimento e adquirir ativos virtuais.

As inscrições para o Coding the Future Binance acontecem de 24 de junho a 31 de julho de 2024 através do link. Os participantes que se inscreverem com antecedência poderão acessar o conteúdo imediatamente. O curso se encerra em 30 de setembro desde ano.

O curso também vai abordar habilidades para desenvolvedores, como a programação em Solidity para criar contratos inteligentes, a exploração da Web3, e a compreensão do potencial da blockchain, que usa um sistema de registro distribuído para armazenar informações de forma segura e interligada pela internet. Os participantes terão a oportunidade de aprender a criar sua própria criptomoeda usando a rede Ethereum, além de explorar a criação de um NFT.

O programa contém 55 horas de conteúdo extensivo, que inclui projetos práticos para construção de carteira de investimentos e sessões de mentoria ao vivo com especialistas da Binance, voltadas para esclarecer dúvidas sobre o mercado.

"A educação sobre blockchain e criptomoedas é um dos principais entraves para a adoção da tecnologia por uma parcela mais ampla da sociedade, e isso se torna ainda mais imprescindível à medida que a adoção ultrapassa os entusiastas iniciais, que é o que estamos vendo acontecer. Esse programa olha tanto os investidores, quanto os profissionais de tecnologia que adentram esse mercado, contribuindo para a formação de mão de obra capacitada para atender as demandas dessa indústria em crescimento", comenta Guilherme Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil.

"Nós, da Binance, estamos focados em democratizar o conhecimento e assumimos isso com responsabilidade, buscando expandir a educação e a oferta de ferramentas para a tomada de decisões a cada vez mais pessoas e de forma sempre acessível. Assim, tentamos desmistificar temores equivocados sobre essa tecnologia, fortalecer os cuidados necessários para evitar golpes e fraudes e contribuir para a construção de um ecossistema cada vez mais seguro no Brasil e no mundo", acrescenta o executivo.

A imersão também inclui algumas sessões com especialistas da Binance. Profissionais da exchange vão fazer palestras introdutórias às criptomoedas e ao funcionamento do mercado de criptoativos, ferramentas de análise de mercado e gerenciamento de investimentos.

Este é o primeiro projeto da DIO em colaboração com criptomoedas, reafirmando sua dedicação com a inovação educacional no campo das fintechs.