Os desafios da segurança em criptomoedas

Com a promessa de revolucionar o sistema financeiro global, as criptomoedas têm atraído cada vez mais a atenção de investidores e entusiastas da tecnologia. No entanto, a segurança dessas moedas digitais continua sendo um tema de grande debate, principalmente aos usuários que ainda não dominam o assunto.

As criptomoedas utilizam uma tecnologia de segurança chamada blockchain, a qual permite registrar transações de forma segura, transparente e descentralizada. Sua principal característica é a segurança criptográfica, a qual impede a alteração ou fraude dos registros, além de dispensar a necessidade de intermediários, tornando as transações mais rápidas, protegidas e econômicas.

O blockchain é tão seguro que a sua tecnologia vem sendo estudada para outros usos, principalmente no mercado financeiro, um dos maiores alvos de ataques. Entretanto, por mais que seu sistema seja à prova de invasões, o mercado de criptoativos requer cuidados, pois as carteiras digitais utilizadas para armazenar as criptomoedas, podem ter vulnerabilidades.

Toda a transação é feita por intermédio das exchanges de criptoativos. São portais de negociação digital que agem da mesma maneira que uma plataforma de corretagem e negociação: ou seja, cada exchange permite que você compre e venda criptomoedas com outros traders.

As exchanges podem ser centralizadas, gerenciadas por uma organização corporativa (como uma corretora garantiria a segurança das negociações de seus usuários) ou podem ser descentralizadas. Elas distribuem a segurança e a verificação das negociações para quem deseja ingressar na rede (muito parecido com o próprio blockchain).