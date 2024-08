Bitso oferece opções de pagamento, transferência, saque e troco via PIX

O PIX já é o meio de pagamentos e transferências mais utilizados no Brasil, segundo o Banco Central.

Por isso, a Bitso lançou no Brasil a área PIX em sua plataforma. Com o novo serviço, os clientes passam a ter acesso a todas as operações financeiras disponíveis via PIX no país: criação de chaves individualizadas, transferência instantânea, agendamento, pagamento com QR Code, PIX Copia e Cola, depósitos, cobrança e ainda podem sacar dinheiro em caixas eletrônicos e lojas conveniadas através da função Saque/Troco.

Por ser a primeira empresa de cripto a obter licença para operar como Instituição de Pagamento e a receber a homologação de participação no PIX pelo Banco Central, a Bitso se torna agora a única exchange no país a oferecer aos seus clientes acesso a todas as funcionalidades do PIX, de forma simples e segura.

“Podemos dizer que é a evolução de uma conta global tradicional para uma conta universal, unindo os benefícios de um banco digital, uma conta internacional e com integração com criptomoedas. O novo serviço possibilita que nossos usuários realizem transações para sua conta corrente ou de terceiros, e abre um novo mercado aos clientes corporativos que querem otimizar sua operação no Brasil”, afirma Thales Freitas, CEO da Bitso Brasil e Diretor Global da Bitso Business.

Uma das primeiras empresas a se beneficiar com a solução é a Starspay, fintech especializada em intermediação de pagamentos para empresas estrangeiras licenciadas em iGaming. A instituição é pioneira em oferecer fluxo com cripto registrado para companhias que atuam de forma regulada em diferentes países.

A nova experiência PIX já está disponível a todos os usuários da Bitso no Brasil e aos clientes corporativos de diversos países que, a partir de uma simples integração à API PIX, podem ter acesso aos serviços instantâneos de pay-in e payout e conversão automática para expandir suas operações no mercado brasileiro.

Para ter acesso à área PIX e usufruir das novas funcionalidades, os usuários devem atualizar a versão do app da Bitso em seu dispositivo e criar uma chave PIX. Segundo a Bitso, as transações são protegidas com os mais altos padrões de segurança, garantindo a integridade e privacidade dos seus dados e todo o sistema é desenvolvido em conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil.