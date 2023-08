PIX, FedNow e a história de sucesso da C&M Software nos pagamentos digitais

Os pagamentos instantâneos estão revolucionando as transações financeiras em todo o mundo e, nesse contexto, o PIX e o FedNow despontam como sistemas inovadores que permitem o envio e recebimento de dinheiro de forma instantânea, sem as limitações dos métodos de pagamento tradicionais.

Nesta entrevista exclusiva, Daniela Machado, diretora global de produtos e marketing da C&M Software compartilha os segredos por trás do sucesso do PIX e revela como a empresa tem desempenhado um papel fundamental nessa revolução.

Qual a origem da C&M Software e como surgiu o conceito do PIX?

Daniela Machado: A C&M Software é uma empresa que atua no mercado brasileiro desde 1999, e está presente junto ao Banco Central do Brasil desde 2001. Ela foi a primeira empresa não instituição financeira a ingressar no ecossistema no qual havia sido desenhado o SPB (Sistema de Pagamento Brasileiro), proporcionando maior integração interbancária e elevando segurança das transações. Em 2013, decidimos exportar o nosso know-how ao mercado americano em em 2019, fomos capacitados pelo FED a transacionar mensageria no mercado americano.

O PIX é é fruto de um longo estudo do BACEN e de seus membros para oferecer um novo meio de pagamento para o brasileiro e levar a capilaridade para todas as classes sociais, elevando a autonomia e o poder de compra.

Qual é a semelhança entre o PIX e o FedNow em termos de protocolo transacional?

DM: Em termos técnicos, ambos usam o protocolo de mensageria ISO 20.022, o que garante ao usuário final uma experiência de compra com maior segurança, zero interferência humana e maior transparência no processo. Tudo isso elevando qualidade, segurança e mitigando fraudes e riscos a ambas as pontas.

Quais são as principais diferenças entre o PIX e o FedNow?

DM: A não obrigatoriedade é um fator importante. Enquanto no Brasil o pagamento instantâneo é compulsório, nos Estados Unidos, por ser um país libertário, a adesão fica a critério da instituição financeira que desejar participar e atender os seus clientes de forma mais eficiente e elevar seus ganhos. Além disso, até o momento, não há um ID, como existente no Brasil a “chave PIX”, para facilitar o envio do dinheiro. Porém, este ponto ainda está em evolução, acreditamos que o uso de ID seja fundamental para a disseminação de uso e a inclusão de novos usuários na rede.

Quais são as vantagens do FedNow em relação aos métodos tradicionais de pagamento nos EUA?

DM: A liquidação imediata. Os demais meios de pagamentos usados na América não são liquidados em real-time, nem mesmo os aplicativos privados como Paypal, Zelle e CashApp. os quais só antecipam crédito. A obtenção de dinheiro em tempo real, além de promover maior rentabilidade, autonomia e elevação de ganhos, minimiza o repasse para os intermediários, como é o caso do cartão de crédito.

Como foi o processo de implementação do PIX no Brasil e como ele difere do processo de implementação do FedNow nos EUA?

DM: No Brasil, por ter sido uma normativa do Banco Central, a implementação se deu de forma objetiva e com data para acontecer. O projeto foi iniciado com a obrigatoriedade dos principais bancos do país, 34 instituições com mais de 500 mil contas ativas. As demais instituições ingressaram parcialmente. Hoje, no Brasil, mais de 800 instituições financeiras atuam transacionando PIX no país.

Quais são os benefícios esperados do FedNow para o mercado financeiro americano?

DM: Além da obtenção do dinheiro em tempo real, a bancarização do americano ao mercado financeiro vai ser inevitável. Ainda existe um estigma de acesso ao banco no país, porém muitos americanos passarão a fazer esta adesão para tornar viável o uso do FedNow.

Por que a adesão das instituições financeiras ao FedNow nos EUA não é obrigatória?

DM: Algumas regras foram estabelecidas para manter a liberdade americana. O produto deve ser uma opção que encaixe no business da instituição.

Como os custos operacionais do FedNow serão determinados para as instituições financeiras?

DM: Assim como a não obrigatoriedade, os custos também serão geridos de forma livre e com o critério de cada instituição, podendo ser gratuito a alguns bancos e ter custo para outros.

Além dos EUA, em que outros países a tecnologia do PIX despertou interesse?

DM: Nós, da C&M Software, por termos 23% do mercado brasileiro transacionando dentro de casa e agora podendo atender ao mercado americano, tivemos nossa expertise reconhecida por países latinos, como Colômbia, Chile e Argentina, além do Canadá. Estamos em conversas bastante evolutivas com estes mercados e, em breve, o “PIX Latino” acontecerá.

Quais são as negociações em andamento com países latino-americanos e o Canadá em relação à adoção de sistemas semelhantes ao PIX?

DM: O interesse é elevado, mas ainda estamos em tratativas com os respectivos Banco Centrais. Assim como pavimentamos nossa relação com o Banco Central do Brasil e com o FED, é importante estabelecer esta relação para consolidar e tornar viável os próximos passos. A ideia é tangibilizar em no máximo dois anos.

Por que o sucesso do PIX no Brasil está chamando a atenção de outros países?

DM: O PIX é uma referência mundial não somente pela sua eficiência, mas pela capacidade de um país com algumas limitações econômicas ter aderido de forma tão avassaladora e com muitas oportunidades. O grande atrativo se dá pelo PIX ter pouco mais de dois anos de atividade e já superar o volume transacional do cartão de crédito em mais de dez vezes. Em 2022, o PIX transacionou 38% dos pagamentos no país. Além disso, a adesão de mais de 600 milhões de chaves PIX potencializa e viabiliza o número de pontos de venda –todo mundo acaba sendo um ponto de venda e passa a receber sem a necessidade de um intermediário.

Como a instantaneidade das transações é vista como uma necessidade para os países latino-americanos?

DM: Em países com menor poder e liberdade econômica, o pagamento instantâneo eleva o poder de compra e rentabiliza os ganhos. Ter dinheiro à frente dos prazos estimados da compensação aumenta o poder de compra e a autonomia das pessoas.

Quais são as perspectivas futuras para a expansão do PIX e do FedNow para outros países e regiões?

DM: Para nós da C&M Software, o mercado latino é muito importante pelas similaridades com o mercado brasileiro. Porém, estudos apontam uma grande crescente em mercados europeus, como Reino Unido, Holanda e Espanha.