PIX e DREX impulsionam a inovação e empregos em TI no Brasil

A ascensão meteórica do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, tem sido um dos principais motores da revolução digital no país. Lançado em 2020, o PIX doi adotado em massa pelos brasileiros, superando outras formas de pagamento tradicionais, como cartões de crédito e boletos bancários. Tornou-se, portanto, uma ferramenta essencial para empresas de todos os tamanhos, que tiveram que modernizar suas operações de comércio eletrônico e cobrança.

Uma das principais vantagens do PIX é a capacidade de receber pagamentos instantâneos, eliminando intermediários financeiros, o que reduz custos e aumenta a eficiência. Empresas como a Magazine Luiza e o Mercado Livre adotaram o PIX como uma opção de pagamento, tanto em suas plataformas de comércio eletrônico quanto em lojas físicas, e essa integração não apenas aumentou a eficiência de suas operações, mas também melhorou significativamente a experiência do cliente.

Além disso, o setor de delivery, representado por aplicativos como iFood e Uber Eats, experimentou um crescimento significativo após a adoção do PIX como opção de pagamento preferencial: ele simplificou o processo de pagamento para os clientes e estimulou ainda mais o uso desses serviços.

Facilitando a vida financeira dos brasileiros Outro aspecto crucial da revolução digital impulsionada pelo PIX é a simplificação da vida financeira dos brasileiros. A capacidade de realizar transferências em segundos entre contas de diferentes bancos, 24 horas por dia, sete dias por semana, revolucionou a forma como as pessoas lidam com suas finanças. Uma das mudanças mais significativas foi a eliminação das tarifas de TED e DOC para pessoas físicas, tornando as transferências entre contas bancárias gratuitas. Isso beneficiou principalmente a população de menor renda, promovendo a inclusão financeira. O PIX também contribuiu para a redução do uso de dinheiro em espécie, tornando as transações mais seguras e convenientes. Em 2022, os brasileiros realizaram impressionantes 28 bilhões de transações por meio do PIX, movimentando um total de R$ 4 trilhões.

O PIX impulsiona as fintechs e o setor de TI O PIX não apenas revolucionou a forma como as empresas e os indivíduos lidam com o dinheiro, mas também impulsionou o crescimento das fintechs no Brasil. Empresas como o Nubank, PicPay e Mercado Pago experimentaram um crescimento exponencial devido às transferências gratuitas via PIX oferecidas em suas contas digitais. O Nubank, por exemplo, se tornou a primeira fintech brasileira a atingir um valor de mercado superior a US$ 100 bilhões, impulsionado em grande parte pelas facilidades do PIX. Além disso, outras fintechs surgiram, oferecendo soluções inovadoras em crédito, seguros e pagamentos. A Creditas, por exemplo, permite empréstimos com parcelas debitadas diretamente via PIX, enquanto a Rebel lançou um seguro de vida com pagamento de prêmio por meio desse sistema. O setor de fintechs no Brasil consolidou sua posição como líder em inovação financeira, atraindo US$ 6,5 bilhões em investimentos de 2020 a 2022, graças às oportunidades criadas pelo PIX.

O DREX: facilitando pagamentos internacionais entre países do BRICS A transformação digital impulsionada pelo PIX não se limita apenas ao cenário nacional. O Banco Central do Brasil lançou uma iniciativa ambiciosa para estabelecer um sistema de pagamentos internacionais entre os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) denominado DREX. O DREX, que significa "Digital Real-time Exchange", representa uma plataforma de pagamentos internacionais que visa simplificar e agilizar as transações financeiras entre os países do BRICS. A inovação reside na capacidade de realizar transferências utilizando ativos financeiros lastreados nas moedas locais de cada país, como o real brasileiro, o rublo russo, a rupia indiana, o yuan chinês e o rand sul-africano. Uma das principais metas do DREX é eliminar barreiras burocráticas e custos elevados associados às transações internacionais, promovendo o comércio entre os países emergentes de forma mais rápida e econômica. O DREX será implementado de forma gradual, com previsão de início das operações no final de 2024 ou início de 2025 e a adesão dos países do BRICS de forma opcional. Em uma segunda fase, espera-se integrar novos participantes e serviços, tornando-o uma plataforma ainda mais robusta. O DREX, porém, tem características distintas das do PIX: Alcance : enquanto o PIX é voltado para pagamentos nacionais, o DREX visa transações internacionais entre os países do BRICS.

: enquanto o PIX é voltado para pagamentos nacionais, o DREX visa transações internacionais entre os países do BRICS. Lastro : enquanto o PIX é lastreado no real brasileiro, o DREX utiliza ativos lastreados em moedas locais de cada país do BRICS.

: enquanto o PIX é lastreado no real brasileiro, o DREX utiliza ativos lastreados em moedas locais de cada país do BRICS. Custo : enquanto o PIX é gratuito para pessoas físicas, os custos do DREX ainda estão sendo definidos.

: enquanto o PIX é gratuito para pessoas físicas, os custos do DREX ainda estão sendo definidos. Velocidade: ambos permitem transferências quase instantâneas, garantindo agilidade nas transações financeiras.

Como o PIX e o DREX impulsionam a área de tecnologia da informação no Brasil A revolução financeira liderada pelo PIX e a perspectiva emocionante do DREX estão gerando oportunidades significativas no setor de Tecnologia da Informação (TI) brasileiro. Uma ampla gama de empresas, desde fintechs até grandes corporações, está buscando adaptar-se e integrar o PIX em suas operações, criando uma demanda significativa por profissionais de TI especializados. Confira as principais: Integração com o PIX: as empresas precisam de desenvolvedores e programadores capazes de integrar o PIX em seus sistemas existentes, permitindo pagamentos instantâneos e outras funcionalidades.

as empresas precisam de desenvolvedores e programadores capazes de integrar o PIX em seus sistemas existentes, permitindo pagamentos instantâneos e outras funcionalidades. Desenvolvimento de novos produtos: o PIX abriu as portas para a criação de novos produtos financeiros, e empresas buscam profissionais de TI para conceber e desenvolver essas inovações.

o PIX abriu as portas para a criação de novos produtos financeiros, e empresas buscam profissionais de TI para conceber e desenvolver essas inovações. Segurança e prevenção de fraudes: com o aumento das transações digitais, a segurança se tornou uma prioridade. Especialistas em segurança cibernética são essenciais para proteger sistemas e dados financeiros.

com o aumento das transações digitais, a segurança se tornou uma prioridade. Especialistas em segurança cibernética são essenciais para proteger sistemas e dados financeiros. Análise de dados: a análise de dados desempenha um papel fundamental no monitoramento e otimização das transações do PIX, e cientistas de dados e analistas de dados são altamente demandados. Impulsionadas pela conveniência e eficiência do PIX, as fintechs têm se multiplicado no Brasil. Confira algumas tendências relacionadas às startups de serviços financeiros e à TI: Soluções integradas ao PIX: a maioria das fintechs está incorporando o PIX como uma opção de pagamento em suas ofertas, e isso exige uma equipe de desenvolvimento robusta.

a maioria das fintechs está incorporando o PIX como uma opção de pagamento em suas ofertas, e isso exige uma equipe de desenvolvimento robusta. Expansão rápida: fintechs como o Nubank estão crescendo exponencialmente e contratando milhares de profissionais de TI para suportar seu crescimento.

fintechs como o Nubank estão crescendo exponencialmente e contratando milhares de profissionais de TI para suportar seu crescimento. Inovação contínua: para se destacar no mercado competitivo das fintechs, a inovação é fundamental, e a constante introdução de novos recursos exige talentos em TI.

O potencial do DREX para a TI À medida que o DREX entra em cena, novas oportunidades surgem na área de TI, especialmente relacionadas ao comércio internacional. A necessidade de integrar esse sistema de pagamentos internacionais em operações de importação e exportação abrirá portas para desenvolvedores de software e especialistas em tecnologia. Confira algumas demandas que devem gerar oportunidades: Integração do DREX: empresas envolvidas no comércio internacional precisarão de profissionais de TI para integrar o DREX em seus sistemas de pagamento e operações.

empresas envolvidas no comércio internacional precisarão de profissionais de TI para integrar o DREX em seus sistemas de pagamento e operações. Sistemas de gestão financeira: o comércio internacional requer uma gestão financeira sólida, e softwares de gestão financeira integrados ao DREX serão essenciais.

o comércio internacional requer uma gestão financeira sólida, e softwares de gestão financeira integrados ao DREX serão essenciais. Plataformas de e-commerce: a expansão das transações internacionais pode impulsionar a demanda por plataformas de e-commerce que suportem o DREX.