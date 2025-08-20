Rappi se apoya en Zoho para el soporte de sus procesos de negocio

En menos de una década, Rappi pasó de ser el emprendimiento 'unicornio' de mayor proyección en Colombia, a convertirse en un influyente ecosistema de servicios digitales centrado en consumidores y tecnología en América Latina. Con presencia en nueve países y más de 400 mil comercios aliados, la firma logró escalar sus operaciones sin perder de vista una premisa fundamental: pensar global y actuar local.

Para crecer siguiendo esa visión de negocios, Rappi se apoyó en la plataforma de Zoho con el objetivo de entender el comportamiento del consumidor en cada mercado, analizar los datos correctos y reaccionar con rapidez. “Nos tomamos el tiempo para entender qué tipos de herramientas necesitábamos. Zoho superó las pruebas de todos nuestros equipos: tecnología, producto, comercial e incluso en C-Level”, señaló Julián Mayorca, vicepresidente de Rappi Ads y miembro fundador de Rappi.

De acuerdo con el directivo, la plataforma de Zoho ha contribuido a que Rappi haya logrado convertir sus expectativas de negocios en procesos y acciones exitosas. En particular, Zoho CRM les permitió mejorar la visibilidad de su embudo comercial, obtener datos que se transforman en acciones de forma oportuna y adaptar sus decisiones estratégicas a las necesidades específicas de cada territorio.

Mayorca comentó que uno de los principales desafíos de la compañía era mantener la coherencia operativa y la capacidad de reacción en tiempo real mientras experimentaba un crecimiento rápido y exponencial, y señaló que la solución SaaS de Zoho les facilitó la flexibilidad para esa adaptación. Además, destacó el impacto de la interfaz de la línea de comandos (conocida como CLI), que les ha ayudado a simplificar la visualización de información crítica, especialmente en áreas financieras, que era uno de sus principales “dolores”.

El directivo dijo que, al integrar las soluciones de Zoho a su modelo operativo, los ejecutivos de Rappi han fortalecido el control operativo, la toma de decisiones basadas en datos y la capacidad de alinear áreas como ventas, marketing y finanzas con los objetivos generales de crecimiento. Adicionalmente, en sectores estratégicos como el consumo masivo y los restaurantes, la plataforma demostró ser una aliada clave para mejorar el retorno de inversión y la eficiencia comercial.

"La historia de Rappi muestra cómo una organización puede generar un impacto significativo en la sociedad cuando combina una visión ambiciosa con la agilidad para innovar y ofrecer servicios diseñados para mejorar la vida de las personas", declaró Raju Vegesna, evangelista jefe en Zoho Corporation. "Colaborar con Rappi es prueba de que la tecnología, cuando se aplica estratégicamente, puede ser un catalizador de transformación, capaz de atender las necesidades actuales de los clientes y anticipar las oportunidades que darán forma al futuro de la región", apuntó.