Como a IA pode auxiliar marcas a faturarem mais no e-commerce durante o Natal?

O e-commerce brasileiro deve alcançar um faturamento de R$ 26,82 bilhões no Natal de 2025, de acordo com projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM). O montante indica um crescimento de 14,95% frente ao mesmo período de 2024, quando o setor registrou R$ 23,33 bilhões em vendas. A previsão leva em conta as transações realizadas entre a semana da Black Friday e o dia 25 de dezembro do ano passado.

Para Pamela Scheurer, CEO da Nubimetrics, empresa especialista em inteligência de dados para e-commerce, a IA se tornou um diferencial competitivo essencial. Visto isso, a especialista reúne 4 insights sobre como a Inteligência Artificial pode auxiliar marcas a faturarem mais no e-commerce durante o Natal. Entre eles:

1. Análise de tendências

A inteligência artificial é capaz de cruzar dados de buscas, cliques e histórico de compras para identificar quais produtos, categorias e palavras-chave estão ganhando relevância entre os consumidores.

Com o apoio de ferramentas de monitoramento, é possível detectar oportunidades que ainda não estão saturadas, ampliando o alcance das ofertas e aumentando as chances de conversão.

“A ferramenta oferece leitura preditiva do comportamento do consumidor, permitindo que as marcas saibam o que vai estar em alta antes mesmo que a demanda exploda”, explica Pamela.

2. Antecipação de cenários

Baseada em dados históricos e em informações em tempo real, a IA ajuda a prever o interesse dos consumidores e o ritmo de crescimento da procura em cada categoria. Esses insights possibilitam um planejamento mais eficiente de estoque e logística, evitando excessos que imobilizam capital ou rupturas que comprometem o faturamento.

Com previsões mais precisas, as marcas podem ajustar sua produção e reposição de forma dinâmica, além de adaptar estratégias regionais — ponto essencial em marketplaces com grande abrangência geográfica.

“Durante o fim do ano, quem entende o timing da demanda consegue estar um passo à frente. A IA traz essa vantagem competitiva”, afirma a executiva.

3. Otimização de posicionamento

Em plataformas como a Nubimetrics, além da inteligência artificial analisar métricas de desempenho e comportamento dos consumidores dentro dos marketplaces, ela também oferece recomendações sobre como e onde os produtos devem ser posicionados.

A tecnologia identifica os espaços mais estratégicos, sugere ajustes em títulos, descrições e categorias, e até indica variações de palavras-chave com maior potencial de conversão.

“Esse é um dos fatores que mais influenciam o desempenho dentro dos comércios digitais. A IA permite fazer isso de forma analítica, eliminando o achismo”, ressalta a especialista.

4. Ajuste inteligente de preços

Com algoritmos que monitoram a concorrência em tempo real e avaliam a elasticidade de preço, a IA permite ajustar valores automaticamente, garantindo que as marcas permaneçam competitivas sem comprometer sua margem de lucro.

Além disso, a tecnologia identifica padrões de variação de demanda — como picos de busca ou quedas de interesse — e orienta mudanças dinâmicas de preço para potencializar o faturamento e maximizar o retorno sobre cada item.

“A ferramenta coloca as marcas em um novo patamar de eficiência, onde cada decisão de preço é estratégica e baseada em dados reais”, complementa Pamela.