Como as empresas se protegerem contra fraudes na alta temporada de vendas

Dentre as datas mais importantes para o varejo, está o Dia das Mães. Em 2023, as vendas cresceram 3,7% na semana da comemoração em comparação com 2022, de acordo com o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian.

Para 2024, as expectativas são altas, principalmente após períodos ligados à pandemia. Em 2023, por exemplo, o consumidor demonstrou maior entusiasmo em celebrar a data e a tendência é que o varejo se mantenha otimista para aumentar as vendas em canais físicos e online no intuito de fidelizar clientes e aumentar receita.

De acordo com a Febraban, na época, são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas, promoções inexistentes, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos.

Para ajudar os varejistas a atingir suas metas de vendas e crescimento, evitando riscos de fraude, os executivos de quatro fornecedores de tecnologia ofereceram dicas sobre como proteger sites de vendas, o processo de autenticação e pagamento e até mesmo a entrega de produtos.

Prevenção de fraudes digitais:

Sendo uma das principais datas para o varejo físico e online, o Dia das Mães também é, consequentemente, uma oportunidade para quadrilhas especializadas aplicarem golpes e fraudes. “Nesse cenário e em outros, é necessário que qualquer negócio on-line invista em autenticação por meio de tecnologia e de duplo fator. Ainda mais em períodos de muita venda, é essencial que empresas e consumidores estejam atentos”, opina Thiago Bertacchini, Desenvolvimento de Negócios Sênior na Nethone.

A empresa utilizando a tecnologia própria “Know Your Users” (Conheça seus usuários) para analisar mais de 5 mil dados comportamentais de usuários e evitar fraudes digitais, dessa forma a companhia previne cerca de 95.3% das possibilidades de crimes cibernéticos.

Logística eficiente de entregas:

Para que os presentes cheguem no prazo certo e com agilidade na casa das mães, é essencial que os varejos e marketplace contem com logística eficiente no processo de entrega. Empresas como a nstech oferecem soluções da gestão, roteirização, otimização e orquestração de rotas de entrega. Centrada na resolução das dores de negócios atuais e futuras de todos os elos da cadeia, a nstech oferece tecnologias completas e modulares para que os clientes possam evoluir seus negócios, fazer entregas eficientes e impactar a sociedade ao reduzir a emissão de CO2, acidentes e roubos.

Estratégias de trade marketing digital impulsionam vendas nos e-Commerces

As marcas encontram desafios para aproveitar ao máximo a importância desta data nos varejos eletrônicos: como se destacar da concorrência em meio a uma infinidade de ofertas? A STANDOUT, empresa de trade marketing digital e referência em inteligência no setor, destaca duas estratégias para impulsionar vendas nos e-Commerces: publicar vitrines digitais para destacar diferenciais, a ferramenta permite que os produtos da marca se destaquem da concorrência ao trazerem seus atributos e benefícios por meio de recursos interativos, como fotos, vídeos, áudios, imagens comparativas, filtros de realidade virtual, hotspots, entre outros; e criar uma landing page de campanha, já que ela permitem a promoção de uma comunicação segmentada, com promoções e informações estratégicas para o período, além de servir como destino ideal para campanhas de tráfego pago e ações omnichannel.

Análise inteligente de dados

O Dia das Mães é uma vantagem para o varejo nas lojas físicas e também na esfera online. Para ampliar as vendas nesse período, a Nubimetrics, plataforma que empodera os sellers com dados inteligentes, tem auxiliado vendedores com informações relevantes de demanda e produtos. Além disso, ajuda a informar sobre tendências e comportamento dos consumidores brasileiros no marketplace e oferece orientações sobre anúncios, estratégias comerciais, entre outras informações que diferenciem as lojas virtuais e cativem os clientes. A solução fornece dados e previsões em tempo real sobre a evolução da procura nas diferentes categorias de produtos, identificando oportunidades em demanda insatisfeita em categorias pouco saturadas ou entendendo profundamente categorias altamente competitivas. A Nubimetrics funciona sob um modelo de software as a service (SaaS) que processa dados do Mercado Livre, apoiada em inteligência artificial proprietária e ferramentas de big data.