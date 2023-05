Criminosos procuram atrair vítimas e aplicar golpes pelo Dia das Mães

Desde a migração das compras em lojas físicas para as compras online, a fraude em e-Commerce tem se tornado uma preocupação cada vez mais recorrente. E em datas comemorativas como o Dia das Mães, que este ano acontece no dia 14 de maio, os consumidores precisam estar ainda mais atentos para não cair em golpes, que visam enganá-los e roubar não apenas dinheiro, mas também dados pessoais.

Segundo os especialistas da Redbelt Security, consultoria especializada em cibersegurança, entre as principais táticas usadas pelos criminosos cibernéticos estão a tradicional criação de sites falsos, e-mails e mensagens de texto fraudulentas, e nos últimos anos, a criação de anúncios falsos em redes sociais. Esse último, tem se tornado o principal método dos atacantes.

De acordo com Marcos de Almeida, gerente de Red Team da Redbelt, o cenário desses golpes é sempre o mesmo: um perfil em rede social, como o Instagram, com diversos produtos anunciados, normalmente produtos eletrônicos. “As imagens do perfil geralmente mostram diversas pessoas segurando os produtos, dando a entender que se trata de clientes satisfeitos que receberam seus produtos, e fotos do suposto ‘estoque’ da loja, com diversos produtos disponíveis”, comenta.

Como identificar os perfis falsos O especialista da Redbelt explica que, para identificar esses perfis falsos, o usuário deve atentar-se a cinco sinais. São eles: 1- As postagens Geralmente, são diversas imagens de pessoas, segurando os produtos vendidos pela empresa, em locais públicos, e com todas as imagens postadas no mesmo dia ou no máximo na mesma semana. Isso acontece pois, normalmente os criminosos compram um perfil com vários seguidores, e rapidamente postam dezenas de fotos, para primeiro dar a impressão que a conta já tem um bastante tempo, e segundo para utilizar estas fotos como uma “prova” que as pessoas que compram nela, recebem os produtos. 2- Nome da loja Normalmente, são nomes genéricos, e que ao serem procurados na internet, não é encontrado nenhuma informação relacionada àquele perfil. 3- Informações da loja O terceiro ponto, é que as “lojas” não possuem características básicas de uma empresa legitima, como um site, CNPJ, e sobretudo, um endereço físico, entre outros. Alguns golpistas chegam a “criar” um cenário para tirar as fotos, e passar a impressão de que há um escritório ou loja física, porém, continuam sem divulgar o endereço. Vale salientar que alguns desses perfis que mostram uma loja ou escritório, podem ter pegado as fotos de uma loja legitima, e terem criado um perfil com nome similar, para se aproveitar das fotos já existentes. 4- Os preços Esses perfis sempre ofertam produtos com preços extremamente mais baixos do que os das lojas oficiais. Normalmente, eles utilizam o argumento de serem revendedores oficiais da marca, ou de serem produtos de devolução. 5- Forma de pagamento Em geral, os meios de pagamento são apenas PIX e boleto. E, mesmo assim, ainda chegam a oferecer parcelamento em até 18x, uma condição que em lojas confiáveis só é ofertada para compras realizadas com o cartão da loja. As vendas são feitas somente via internet, e o contato com o vendedor é sempre pelo WhatsApp.