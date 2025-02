Uma possível violação expõe 39 milhões de registros no Brasil

Uma potencial violação de dados envolvendo 39 milhões de registros de usuários do Brasil foi anunciada ontem, 4 de fevereiro de 2025, no Breach Forums, um fórum comunitário para hackers, publicou a empresa de segurança Incogni em seu blog.

A informação foi publicada pela equipe de monitoramento de ameaças cibernéticas da Incogni – um serviço de remoção de dados que ajuda a reduzir os riscos representados pela indústria de corretores de dados, que compra, coleta e vende bilhões de pontos de dados de usuários.

Segundo a Incogni, a violação teve como alvo um sistema de relatórios de acidentes de trabalho chamado Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), que faz parte do Instituto Nacional do Seguro Social do Brasil. Os dados supostamente vazados foram colocados à venda em um fórum amplamente conhecido por vazamentos de dados, tornando-os acessíveis a outros agentes mal-intencionados, alertam.

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um relatório usado no Brasil para notificar o governo sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Ela garante que os trabalhadores recebam os cuidados médicos e a indenização de que precisam. A CAT é relatada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O que sabemos até agora Segundo ao blog da Incogni, o 4 de fevereiro de 2025, um usuário chamado Sorb alegou ter acessado com sucesso os bancos de dados do CAT e vazado 39 milhões de registros exclusivos. O preço pedido por todo esse conjunto de dados é de US$ 1.800. Os dados afetados supostamente incluem: Dados do funcionários Nome do funcionário Gênero do funcionário Número de telefone pessoal Endereço de e-mail pessoal

Dados do empregador Nome do empregador Número de telefone do local de trabalho

Dados institucionais Número CTPS – Número da autorização de trabalho brasileira Série CTPS – Identificador adicional para autorizações de trabalho Número CAT – Identificador de relatório de acidente de trabalho Tipo de documento (CGC/CNPJ) – Especifica se o documento é para uma empresa ou pessoa física Número CBO – Código de classificação ocupacional no Brasil CPF – Número de identificação do contribuinte individual brasileiro CNPJ – Número de registro da empresa brasileira

As consequências potenciais para os indivíduos afetados podem ser sérias, alertam eles da Incogni. “Até mesmo detalhes pessoais básicos como nomes, números de telefone e endereços de e-mail podem ser suficientes para que criminosos realizem golpes usando táticas como phishing e smishing e realizem ataques de spam. Mas quando essas informações são combinadas com outros dados, os riscos se tornam muito maiores — não apenas para os indivíduos, mas também para seus empregadores. Ter acesso aos números do CPF (identificação) e CTPS (autorização de trabalho), juntamente com outros detalhes pessoais, pode levar a casos de roubo de identidade. Além disso, se criminosos obtiverem dados do empregador junto com o número do CNPJ (registro da empresa), isso pode levar ao roubo de identidade corporativa. Todos os outros documentos e dados podem fazer com que os fraudadores pareçam mais confiáveis, aumentando suas chances de fraudar com sucesso os indivíduos afetados”, diz o blog da fornecedor.