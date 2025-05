Cresce investimento das empresas em tecnologia para evitar acidentes de trabalho

Em alusão ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de Maio, o Checklist Fácil, software de gestão de processos, fez um levantamento que identificou que empresas dos mais variados portes e setores estão cada vez mais engajadas em prevenir acidentes de trabalho usando tecnologia.

De acordo com os dados apurados em sua base de clientes, no primeiro trimestre deste ano, houve um aumento de 10,36% nos registros realizados com foco em ações preventivas e identificação de riscos, quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Trata-se de 1,43 milhão de registros que também monitoram o cumprimento de normas que garantem a saúde e a integridade dos colaboradores. Em recortes mais específicos, o percentual de aumento no número de inspeções realizadas é ainda mais representativo: 74,07% relacionado ao uso de Equipamentos de Proteção Individual e 61,86% nas rotinas de prevenção de riscos.

O Checklist Fácil é uma solução que faz uso de tecnologias como IA, e permite que técnicos e engenheiros identifiquem, em tempo real e com mais precisão, diversos tipos de não conformidades nas operações. É possível, por exemplo, verificar se os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) estão sendo utilizados corretamente durante as inspeções, se o ambiente de trabalho possui sinalização de segurança adequada, entre outras ações preventivas para preservar a saúde e segurança dos colaboradores. Tal precaução é fundamental na redução de riscos de acidentes em fábricas, obras e indústrias, garantindo o desempenho seguro de suas funções e, consequentemente, menos afastamentos por motivos de saúde.

“A implementação de tecnologias nas rotinas de prevenção de acidentes transformou a forma como lidamos com a segurança no ambiente de trabalho. Ferramentas como sensores inteligentes, sistemas de monitoramento em tempo real e análise preditiva de riscos têm sido fundamentais para reduzir significativamente os indicadores de afastamentos. Isso não apenas gera economia para as empresas, mas, acima de tudo, contribui para o que é mais importante: preservar a integridade e a vida dos colaboradores”, destaca Diego Marafon, diretor de Relacionamento do Checklist Fácil.

Para comprovar isso, somente em relação ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs), além do cumprimento das normas NR-12 e NR-35, foram mais de 462 mil registros entre 321 empresas que fazem uso do sistema na área de Segurança do Trabalho. O resultado foi um aumento significativo de 74,07% nos registros, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Por fim, no que diz respeito às rotinas de prevenção de riscos, como aplicação de PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho), 273 empresas aumentaram suas aplicações, passando de 334 mil para mais de 540 mil registros no mesmo intervalo apontado acima, o que significou o aumento de 61,86% de registros, na comparação entre os trimestres.

“Esse desempenho é impulsionado por recursos como relatórios dinâmicos e o Resposta Inteligente, funcionalidade que utiliza Inteligência Artificial com reconhecimento de imagem para identificar, de forma rápida e precisa, se os EPIs corretos estão sendo utilizados nas atividades inspecionadas. Essa inovação traz agilidade e precisão ao trabalho de técnicos e engenheiros de segurança”, reforça Diego.