O qué é higiene cibernética e como você pode melhorá-la?

O Ano Novo chegou –você já tomou suas resoluções?

Embora muitos estejam determinados a manter uma casa mais limpa, por que não pensar em se comprometer também com a limpeza da sua casa cibernética? Se você mora em sua casa cibernética com a mesma frequência que mora em sua casa física, deve praticar a higiene cibernética para garantir que sua presença online seja cuidada e protegida.

O termo higiene cibernética refere-se a hábitos e comportamentos desenvolvidos que, incorporados à sua rotina diária, protegem sua identidade online contra fraudes. Luke Secrist, CEO da BuddoBot, empresa especializada em segurança cibernética verdadeiramente ofensiva, lidera uma equipe de hackers profissionais que trabalham para empresas para emular ataques de hackers do mundo real para proteger os dados da empresa. E uma de suas resoluções de Ano Novo é compartilhar com você seu conhecimento e experiência por meio de dicas que você pode adotar em sua rotina diária para melhorar sua higiene cibernética.

Segundo a Luke Secrist, muitos sites coletam informações pessoais e as disponibilizam ao público online. Eles obtêm dados de registros públicos, intermediários terceirizados, sites de mídia social e diversas plataformas online. As opções de pesquisa nesses sites incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail, endereço residencial, registros de prisão, etc., mais é possível eliminá-los.

Dica nº 2: adote uma mentalidade de confiança zero com e-mail

“Somos inundados com centenas de e-mails diariamente, gostemos ou não. Tentamos cancelar a assinatura de spam enviado por provedores sem sucesso e realmente não há como escapar do fluxo”, diz Secrist. Alguns desses e-mails contêm notificações importantes, atualizações de remessa, lembretes de faturas, etc. Hackers maliciosos sabem disso e é por isso que usam e-mail/phishing como fonte primária de ataque e é o vetor de ataque mais suscetível e bem-sucedido. “Ajustar nossa mentalidade para uma mentalidade de confiança zero ajudará a protegê-lo de descuidos acidentais. Se você adquirir o hábito de tratar cada e-mail como um ataque de phishing, não abrir anexos e não clicar em links, terá reduzido drasticamente suas chances de ser comprometido. Se você receber uma fatura, ou algo que pareça ser uma fatura, trate-a como phishing e em vez de clicar em qualquer coisa, vá diretamente ao site do fornecedor e faça login”, aconselha o CEO da BuddoBot.