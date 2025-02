Saiba como navegar de forma segura na internet

De acordo com o Cybersecurity Ventures, estima-se que os ataques de ransomware cresceram 38% entre 2023 e 2024, com uma previsão de que até o final de 2025 os danos globais causados por esses ataques ultrapassem os US$265 bilhões anualmente.

Dados como esse reiteram a importância de adotar práticas digitais seguras, tanto no ambiente pessoal quanto profissional. Neste contexto, Gilberto Reis, COO da Runtalent, empresa referência em Digital Solutions, afirma que, no cenário tecnológico, a segurança não depende apenas de soluções sofisticadas, mas também de uma conscientização constante.

"Muitas vezes, a vulnerabilidade não está na tecnologia em si, mas nos comportamentos dos usuários. O uso de senhas simples, a falta de atualizações de softwares ou até mesmo a não verificação de links antes de clicar são fatores de risco frequentes", assegura o especialista. Gilberto explica, ainda, que a segurança deve ser parte da estratégia de TI de qualquer empresa. "Investir em boas práticas de segurança não é um custo, é uma proteção contra riscos maiores, como ataques de ransomware ou vazamento de dados", ressalta o executivo.

Sandro Tonholo, territory manager da Infoblox, complementa: "Muitas falhas de segurança poderiam ser evitadas com atualizações regulares de sistemas operacionais e aplicativos, que corrigem vulnerabilidades exploradas por cibercriminosos. No entanto, a proteção vai além disso. É fundamental uma abordagem proativa, com soluções de segurança de rede baseadas em DNS que ajudam a identificar e bloquear ameaças antes mesmo que elas atinjam os dispositivos. Ignorar atualizações é um risco, mas contar com uma camada adicional de defesa pode ser o diferencial para prevenir ataques mais sofisticados".

A advogada do escritório Bosque & Grieco advocacia, Karina Gutierrez, destaca que, no universo digital, a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. "Com o aumento dos ataques cibernéticos, como os vazamentos de dados e as fraudes, é essencial que tanto as empresas quanto os indivíduos adotem medidas preventivas para evitar prejuízos legais e financeiros", afirma a advogada. Além disso, ela aponta que as legislações, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, impõem uma responsabilidade crescente sobre as empresas na hora de proteger os dados de seus clientes e usuários.

Outro ponto importante, segundo Karina, é a conscientização no ambiente corporativo. "Empresas devem investir em treinamentos regulares para suas equipes, promovendo uma cultura de segurança digital. O descuido com as informações confidenciais, seja por negligência ou erro humano, pode resultar em sérios danos à reputação e à saúde financeira das empresas", afirma a advogada.

Para os especialistas, a segurança digital deve ser abordada de maneira ampla, envolvendo desde a escolha de senhas até a utilização de ferramentas específicas. Gilberto sugere o uso de senhas fortes e únicas para cada plataforma e a ativação da autenticação de dois fatores, quando disponível. "Essas são medidas simples, mas altamente eficazes para aumentar a proteção contra acessos não autorizados", orienta.

No âmbito do Dia Internacional da Internet Segura, os executivos da Runtalent, Infoblox e Bosque & Grieco compartilharam as seguintes dicas para um uso seguro da internet:

1. Mantenha seus dispositivos sempre atualizados

Atualizações de software não são apenas melhorias, elas corrigem vulnerabilidades de segurança. Por isso, garanta que seu sistema operacional, aplicativos e antivírus estejam sempre atualizados, pois muitas falhas de segurança são exploradas por cibercriminosos logo após serem descobertas.

2. Use senhas fortes e autenticação de dois fatores

Evite senhas simples e repetições em vários serviços. Use combinações complexas de letras, números e caracteres especiais. Melhor ainda, ative a autenticação de dois fatores (2FA) sempre que possível.

3. Seja cauteloso ao compartilhar informações pessoais

Não compartilhe dados sensíveis sem pensar nas consequências. Informações como CPF, números de cartão de crédito ou mesmo sua localização devem ser compartilhadas apenas em ambientes seguros. De acordo com as leis de proteção de dados, como a LGPD no Brasil, o compartilhamento inadequado de informações pessoais pode trazer sérias implicações legais.

4. Tenha cuidado com e-mails e links suspeitos

Phishing é uma das formas mais comuns de ataques cibernéticos. Não clique em links de e-mails ou mensagens de fontes desconhecidas. Verifique sempre a autenticidade de qualquer mensagem antes de agir. Ao ser vítima de phishing, você não apenas compromete sua segurança, mas também pode violar regulamentações de privacidade, caso seus dados pessoais ou empresariais sejam utilizados indevidamente. Sempre desconfie de mensagens que pedem informações sensíveis.

5. Use uma rede segura e confiável

Evite usar redes Wi-Fi públicas para acessar informações sensíveis. Sempre que possível, use uma rede privada virtual (VPN) para proteger seus dados enquanto navega. Se você estiver acessando informações confidenciais, a proteção de uma VPN, além de uma medida de segurança,pode ser um fator fundamental para evitar litígios relacionados à privacidade.

A segurança digital vai além de uma data simbólica. Ela deve ser uma prioridade constante, tanto para empresas quanto para indivíduos. Estar atento às novidades, adotar práticas seguras e contar com orientações de profissionais qualificados são passos essenciais para proteger dados e garantir a integridade digital, considerando o dinamismo e os riscos potenciais atrelados a este ambiente.