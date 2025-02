Dicas para proteger o seu negócio contra ataques cibernéticos

Os ciberataques cresceram significativamente no terceiro trimestre de 2024 no Brasil, com um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o relatório da Check Point Research, que acompanha e analisa ameaças cibernéticas. Em média, foram registradas 2.766 tentativas de invasões por semana contra organizações no país.

Pequenos e médios empreendedores estão ainda mais suscetíveis a sofrer um ciberataque. Neste caso, por serem alvos frequentes, precisam enxergar a segurança digital como uma prioridade estratégica, não apenas uma solução técnica.

Muitas vezes, o diferencial está em ações simples, como a conscientização da equipe e a adoção de práticas que bloqueiem vulnerabilidades antes de serem exploradas. “Pequenos negócios podem, sim, adotar boas práticas de proteção de dados com custos reduzidos, desde que haja planejamento e, principalmente, o engajamento de toda a equipe”, afirma Lourdes Moura, Superintendente de Prevenção a Fraudes da Getnet, empresa de tecnologia para soluções de pagamento que integra o grupo global PagoNxt, do Santander.

Pensando em ajudar os empreendedores, a executiva preparou algumas dicas para evitar de sofrer ataques cibernéticos, no âmbito do Dia Internacional para uma Internet Segura, que é comemorado este ano em 11 de fevereiro:

Evitar o uso de senhas padrão . Sempre prefira senhas fortes, que sejam atualizadas regularmente, para dificultar acessos não autorizados;

. Sempre prefira senhas fortes, que sejam atualizadas regularmente, para dificultar acessos não autorizados; Proteger os dados pessoais e as informações críticas do negócio que estão armazenadas . Use métodos como backups seguros e criptografia, para garantir que ninguém sem autorização consiga acessá-los. Usar ferramentas de monitoramento em tempo real também ajudam com a proteção de dados;

. Use métodos como backups seguros e criptografia, para garantir que ninguém sem autorização consiga acessá-los. Usar ferramentas de monitoramento em tempo real também ajudam com a proteção de dados; Utilizar criptografia na transmissão de dados pessoais . Essa técnica é essencial para proteger informações sensíveis, mesmo que sejam interceptadas;

. Essa técnica é essencial para proteger informações sensíveis, mesmo que sejam interceptadas; Manter programas antivírus atualizados e funcionando regularmente . Isso ajuda a reduzir vulnerabilidades conhecidas e a blindar o sistema contra possíveis invasões;

. Isso ajuda a reduzir vulnerabilidades conhecidas e a blindar o sistema contra possíveis invasões; Monitorar e rastrear o acesso físico a locais que contenham dados sensíveis . Além disso, é importante assegurar que esses ambientes sejam controlados e que apenas pessoas autorizadas tenham acesso.

. Além disso, é importante assegurar que esses ambientes sejam controlados e que apenas pessoas autorizadas tenham acesso. Realizar testes de segurança com regularidade. Essa prática ajuda a identificar possíveis falhas e a corrigi-las antes que possam ser exploradas;

“Segurança de dados não depende apenas de sistemas, mas do comportamento das pessoas envolvidas no processo. Pequenas mudanças podem prevenir grandes perdas e garantir que os negócios estejam muito mais preparados para lidar com as ameaças atuais”, conclui a executiva.