Quais são os tipos de ciberataques e como evitá-los nas empresas

Os ciberataques estão cada vez mais perigosos e consistentes, trazendo prejuízos a muitas empresas, como perda de reputação e confiabilidade das marcas. De acordo com uma pesquisa da Cybersecurity Ventures, os crimes cibernéticos devem causar um prejuízo de US$ 8 trilhões ainda em 2023 e a previsão é que eles cresçam cerca de 15% até 2025.

Para evitar que os ataques aconteçam, as companhias precisam se proteger contra todas as possibilidades de risco, visto que basta ter uma vulnerabilidade, um processo falho ou ferramenta desatualizada, para que haja uma brecha aos cibercriminosos. Neste sentido, a segurança tecnológica é uma grande aliada para assegurar a segurança dos dados e sistemas de uma empresa, contribuindo para todo o processo operacional.

Os tipos de ciberataques e seus impactos

Ao considerar as possibilidades de ataques cibernéticos, é possível identificar dois tipos principais de situações. A primeira delas é o ataque não direcionado, o qual ocorre de forma automatizada, geralmente com robôs, e se aproveita de uma ausência de segurança no sistema das empresas, realizando diversas tentativas de invasão.

O segundo tipo é o ciberataque direcionado, ou persistente, no qual o hacker estuda a empresa, identifica pessoas chave e o modelo de negócio, para enfim colocar em prática o ataque focado no segmento específico. Neste modelo, geralmente os riscos surgem por meio de um e-mail a um colaborador e podem, até mesmo, alterar informações de pagamento da organização.

Sendo assim, ao ser alvo de um ataque cibernético, as empresas podem sofrer impactos a nível de negócios, especialmente em relação à reputação e perdas. Além disso, a operação em si também pode ser interrompida e influenciar em prejuízos financeiros e redução de vendas. Desta forma, o relacionamento com o cliente também pode ser abalado, visto que a confiabilidade se torna vulnerável.

Segundo uma pesquisa da McKinsey, aproximadamente 72% das pequenas e médias empresas, quando sofrem um ataque, fecham a operação em um prazo de até dois anos. Ou seja, a preservação e o legado de um negócio também podem ser afetados, reiterando a importância do investimento em cibersegurança.