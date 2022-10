Como a governança de IA e a privacidade de dados andam de mãos dadas

A proteção de dados e a proteção da privacidade do usuário são fundamentais para regulamentações como a Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde, a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia, e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil. Dentro do domínio da governança da inteligência artificial (IA), garantir a privacidade dos dados é igualmente prático e importante.

Essa forma de gerenciamento de risco não é apenas para conformidade regulatória, mas também para proteção contra possíveis danos à reputação da sua marca se as normas de privacidade de dados não forem atendidas. Para garantir a privacidade dos dados, uma organização pode usar uma estrutura de governança corporativa de IA que defina os requisitos de conformidade regulatória e incorpore controles apropriados para gerenciamento de riscos.

Os desafios para alcançar a privacidade de dados existem na governança de IA É um truísmo que os dados estão no coração da IA. Da mesma forma, também está ficando claro que a governança de dados está no centro da governança de IA. Sem dúvida, parece haver uma tensão inerente entre a mineração de dados do usuário para insights acionáveis ​​e a preservação da privacidade, o que é conhecido como a troca de utilidade e privacidade. Mas também é possível encontrar um equilíbrio entre utilidade e privacidade. O objetivo declarado de muitas organizações é ser orientada por dados. As organizações querem abrir seus aplicativos de dados e análises mais amplamente e capacitar seus funcionários. No entanto, esse objetivo de democratização de dados não é amplamente alcançado na prática, devido a questões de proteção e privacidade de dados. Muitos conjuntos de dados contêm informações pessoais dos usuários e as organizações se preocupam que, se os dados forem compartilhados mais amplamente, haverá uma chance maior de vazamento de informações de identificação pessoal, ou surgirão vetores de ataque. Para evitar violações de regulamentos e requisitos de privacidade, o acesso a esses dados geralmente é restrito a equipes como TI ou análise. Em outras palavras, o medo da privacidade de dados está dificultando a democratização dos dados. Devido a essas preocupações, esses conjuntos de dados não são disponibilizados para as equipes de aprendizado de máquina para treinamento de modelos de IA. Isso apresenta o risco de potencialmente reduzir a eficácia e a utilidade desses modelos e aplicativos de IA.