Um panorama abrangente da revolução da IA na segurança cibernética no Brasil

Com mais de 200 milhões de pessoas, uma população digitalmente ativa e uma economia em expansão, o Brasil tem se tornado um alvo atrativo para cibercriminosos.

A crescente digitalização dos serviços faz com que a quantidade de dados sensíveis em risco aumente exponencialmente, e isso tem feito com que as empresas e o governo deem cada vez mais importância à segurança da informação. Afinal, qualquer violação a esses dados pode resultar não apenas em prejuízos financeiros significativos, mas também em danos à reputação das organizações.

Nessa busca pela melhoria da segurança, há quem esteja recorrendo até mesmo à inteligência artificial (IA). Confira alguns exemplos:

Detecção de ameaças

Utilizando algoritmos avançados e aprendizado de máquina, a IA destaca-se na detecção de ameaças em tempo real. Sua capacidade de analisar grandes volumes de dados em alta velocidade possibilita a identificação de padrões suspeitos, escapando muitas vezes à percepção humana. Exemplos práticos dessa revolução podem ser observados em iniciativas como a Participa Mais Brasil.

Resposta a Incidentes

A rapidez na resposta a incidentes é essencial para minimizar danos, e a automação proporcionada pela IA permite que equipes de segurança se concentrem em tarefas mais complexas, como identificação do escopo da violação, contenção da ameaça e minimização de danos. Ao adotarem a IA, as instituições financeiras fortalecem suas capacidades de reação a ameaças em tempo real.

Prevenção de ataques

A capacidade preditiva da IA é de grande utilidade para a segurança da informação. Analisando padrões de comportamento e tendências emergentes, a IA pode antecipar possíveis ameaças, permitindo que organizações adotem medidas preventivas. Setores estratégicos, como o de telecomunicações, reconhecem a importância da IA na prevenção de ataques.

A legislação brasileira e a segurança da informação A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que exige que as organizações brasileiras protejam os dados pessoais dos seus clientes e usuários, também estabelece regras para o uso de IA na segurança da informação. Isso quer dizer que é obrigação das organizações brasileiras garantir que os sistemas de IA sejam usados de forma ética e responsável. Além da LGPD, existem outras propostas de lei que visam regulamentam o uso de IA no Brasil. Confira: Projeto de Lei nº 2338/2023: estabelece um marco legal para o uso de IA no Brasil. O projeto define princípios para o uso de IA, como a transparência, a accountability e a não discriminação.

Projeto de Lei nº 759/2023: regulamenta o uso de IA no setor público. O projeto estabelece regras para o uso de IA por órgãos públicos, como a necessidade de avaliação de impacto e a transparência do uso dos dados.

Crimes que podem envolver o uso de IA A IA pode ser usada para cometer diversos crimes, incluindo: Ataques cibernéticos: com a automatização proporcionada pela IA, os ataques cibernéticos tendem a se tornar mais eficazes e difíceis de detectar.

Fraude: o roubo de dados e a criação de identidades falsas são dois exemplos de fraudes que podem se falar do uso da IA.

Discriminação: a IA pode ser usada para discriminar pessoas, por exemplo, por raça, gênero ou religião.

Casos recentes no Brasil No final de 2023, alguns casos registrados no Brasil chamaram a atenção para a importância da regulamentação da IA. Em um deles, um grupo de hackers usou IA para atacar o sistema de segurança de uma empresa de telecomunicações, e isso resultou no vazamento de dados pessoais de milhares de clientes. Em outro, um banco usou IA para negar um empréstimo a um cliente por conta de sua sua raça. O banco alegou que a IA havia identificado que o cliente tinha um risco maior de inadimplência. Esses exemplos revelam que a IA pode sim ser usada para cometer crimes graves, e que é importante que o Brasil tenha uma legislação robusta que regule o uso de IA para proteger a sociedade.

Aplicações da inteligência artificial A inteligência artificial permeia diversas indústrias no Brasil, desde finanças até saúde e telecomunicações. Confira alguns de seus usos: Segurança da Informação: através de ferramentas como o IBM Watson, a IA é usada para identificar comportamentos suspeitos ou anormais. Quando a detecção acontece, a equipe de segurança a postos consegue reagir ao evento assim que ele se manifesta. Supply Chain: a IA está sendo usada para otimizar a cadeia de suprimentos, abrangendo o processo de ponta a ponta —ou seja, da fabricação à entrega do item ao cliente. Ferramentas como o SAP Leonardo têm sido adotadas com esta função. Saúde: ferramentas como o Google DeepMind estão sendos usada para melhorar a eficiência e a precisão dos cuidados de saúde, desde a detecção precoce de doenças até a personalização dos tratamentos.. Mercado Financeiro: os bancos estão expandindo o uso de IA para melhorar a concessão de crédito e a segurança. Eles estão recorrendo a algoritmos de aprendizado de máquina para analisar padrões de comportamento dos clientes e identificar atividades suspeitas. Ferramentas como o IBM Watson estão sendo usadas para essa finalidade. Telecomunicações: as empresas de telecomunicações estão tirando proveito da IA para melhorar a segurança de suas redes. Ferramentas como o Cisco Stealthwatch estão sendo usadas para monitorar o tráfego de rede em tempo real e detectar qualquer atividade anormal que possa indicar uma tentativa de ataque.