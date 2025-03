A metade das empresas ainda não consideram investir em segurança contra desinformação pela IA

Assim como apresenta vantagens significativas na implementação dentro das empresas, os avanços da inteligência artificial também implicam riscos emergentes e ameaças cibernéticas no quesito da desinformação em massa – isso é o que aponta o estudo “As principais tendências tecnológicas estratégicas para 2025” do Gartner.

Em uma análise comparativa em relação ao ano anterior, foi constatado que apenas 5% das empresas investem em segurança contra a desinformação. A projeção é que, até 2028, a implantação de soluções de segurança seja adotada por 50% das organizações, enquanto o crescimento de uso de IA avança rapidamente. Recursos de segurança com inteligência artificial (IA) podem ajudar a combater a falta de verificação de fontes confiáveis, a disseminação de deepfakes e conteúdos prejudiciais.

Neste sentido, segue em análise da Câmara dos Deputados o Marco da IA, PL que regulamenta a IA no Brasil e aborda temas fundamentais como: classificação de riscos, com a avaliação entre alto risco e propósito geral, direitos do usuário, visando garantir a privacidade e a não discriminação, responsabilidade e proteção de dados, regulamentação alinhada à LGPD, sistemas de IA e sustentabilidade. Se aprovado, também haverá incentivos para que os sistemas de IA sejam mais sustentáveis e apoiem pequenas empresas no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Lucas Felisberto, VP LatAm de vendas & CS da Jitterbit, ressalta que o projeto é um passo importante para garantir o desenvolvimento responsável da IA no Brasil.

Devido à maior acessibilidade das ferramentas inteligentes e da aceleração dos aprendizados de máquina, o estudo do Gartner mostra que a desinformação dentro das empresas tem aumentado, o que pode desencadear riscos consideráveis. Algumas das principais ameaças envolvem informações confidenciais armazenadas por um modelo de fácil acesso por hackers para prática de golpes e fraudes, utilização de prompts para manipulação de um grande modelo de linguagem (LLM) com fornecimento de dados sigilosos, treinamento de processamento de textos para envio de códigos de malware e ransomware, phishing, fake news e engenharia social.

Lucas Felisberto recomenda que as empresas apostem na contratação de serviços de segurança para garantir proteção em automatizações com IA. "Eles podem identificar o uso de mídia sintética em contextos autorizados, comunicação em tempo real ou validação de informações. Além disso, podem monitorar a inteligência sobre narrativas comerciais em redes sociais ou mídias de massa. A prevenção da personificação de indivíduos em transações com a organização envolvendo funcionários, fornecedores, parceiros e clientes, implica a necessidade de investimento em segurança contra a desinformação”, concluiu ele.