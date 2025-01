Conheça 5 tendências tecnológicas que prometem transformar modelos de negócio tradicionais em 2025

A empresa global de pesquisa e consultoria Gartner listou em relatório as principais transformações previstas para a área de TI no ano que se inicia. O guia inclui tecnologias ligadas a avanços na computação quântica, integração entre experiências no mundo físico e virtual e combate à desinformação.

As tendências, que devem estar no radar dos CIOs, foram selecionadas com base em seu potencial de romper com modelos de negócios tradicionais, viabilizar novas formas de inovação e responder aos desafios mais urgentes que as empresas enfrentam hoje.

Conheça as previsões a seguir:

1. IAs agênticas Projetadas para operar de forma independente, sem supervisão humana constante, diferentemente das inteligências artificiais (IAs) tradicionais, as IAs agênticas prometem executar tarefas complexas, combinando recursos como memória, planejamento e percepção de ambiente. Até 2028, pelo menos 15% das decisões de trabalho cotidianas serão feitas de forma autônoma pela IA agêntica, projeta o Gartner. Essa tecnologia probabilística se destaca pela capacidade de adaptação a ambientes e eventos dinâmicos, baseando-se em padrões para tomar decisões e agir. Trata-se de funcionamento diferente daquele de sistemas determinísticos, como a Automação Robótica de Processos (RPA), que operam seguindo regras fixas e resultados previamente estabelecidos. Empresas podem potencializar o uso da IA agêntica capacitando colaboradores a gerenciar projetos complexos, desde microautomatizações até iniciativas maiores, por meio de interfaces de linguagem natural. Além disso, é possível aprimorar experiências dos clientes via automação orientada por dados, permitindo decisões mais precisas. A tecnologia também pode transformar a tomada de decisões organizacionais por meio de análises de dados mais rápidas e uso de inteligência preditiva.

2. Plataformas de governança de IA Plataformas de governança garantem o uso responsável e ético de sistemas de IA, ajudando líderes de TI a manter confiabilidade, transparência e conformidade com padrões de segurança e ética. O Gartner prevê que, até 2028, empresas que utilizarem essas plataformas alcançarão índices de confiança dos clientes 30% maiores e pontuações de conformidade regulatória 25% melhores do que seus concorrentes. “Ao usar o aplicativo ou site de um banco, a IA geralmente está por trás de recursos como detecção de fraudes, aprovação de empréstimos e aconselhamento financeiro personalizado. Uma plataforma de governança ajuda o banco a garantir que esses sistemas tomem decisões de forma justa e ética, protegendo dados e cumprindo regulamentações", explica Jasleen Kaur Sindhu, analista da consultoria. Empresas podem se valer desse recurso para avaliar potenciais riscos e impactos negativos dos sistemas de IA, como vieses, violações de privacidade e danos à sociedade.

3. Ferramentas de segurança contra a desinformação Ferramentas de segurança contra desinformação garantem a precisão das informações ao verificar a autenticidade, prevenir a falsificação de identidade e monitorar conteúdos prejudiciais. Na prática, elas podem ser usadas para monitorar narrativas que circulam na mídia de massa ou nas redes sociais, direcionadas a equipes de liderança, produtos, serviços ou marcas. Além disso, são capazes de ajudar a prevenir a falsificação de identidade de pessoas que interagem com a organização, incluindo funcionários, contratados, fornecedores e clientes. A Gartner prevê que, até 2028, 50% das empresas adotarão produtos, serviços ou funcionalidades especificamente voltados para casos de uso de segurança contra desinformação, um aumento significativo em relação a 2024, quando menos de 5% faziam isso.

4. Computação energeticamente eficiente Computação eficiente em energia consiste em projetar e operar computadores, data centers e outros sistemas digitais de forma a reduzir o consumo de energia e a pegada de carbono. Novas tecnologias de computação, como unidades de processamento gráfico (GPUs), computação neuromórfica e computação quântica devem proporcionar ganhos de eficiência energética significativos nos próximos cinco a dez anos, menciona o relatório. "Imagine um escritório inteligente onde a tecnologia de computação eficiente em energia está integrada ao dia a dia. Sensores IoT monitoram, em tempo real, a ocupação dos espaços e ajustam automaticamente a iluminação, o ar-condicionado e o uso de equipamentos conforme a necessidade. Essa automação reduz significativamente os custos e a pegada de carbono", exemplifica Nick Jones, vice-presidente e analista sênior do Gartner. Maneiras de reduzir o consumo de energia incluem cortar custos de data centers, otimizando o consumo de energia de servidores e sistemas de resfriamento, projetar produtos energeticamente eficientes e implementar sistemas inteligentes de gerenciamento de energia.