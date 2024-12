Tendências de cibersegurança em 2025 incluem proteção de dados e regulamentação da IA

A Forcepoint, organização especializada em soluções de segurança digital, compartilha uma série de publicações com os principais desafios e tendências que irão ditar os próximos passos para o avanço da cibersegurança em 2025.

Embora a proteção de informações sensíveis, principalmente na utilização de inteligência artificial (IA), já seja uma problemática com diversas soluções pelo mercado, a empresa afirma que a inovação na proteção de dados deve acompanhar o crescimento exacerbado dessa ferramenta.

Além disso, a Forcepoint também se preocupa em explicar a situação reguladora em relação a essa tecnologia, levando em consideração o estado emergente na sua utilização, principalmente no setor corporativo, e a forma da qual as instituições reguladoras podem afetar negativamente essa inovação.

Proteção de dados e gerenciamento de IA

Graças ao avanço da cibersegurança, conseguimos entender que as medidas para proteção de dados vão muito além de captação de atividades suspeitas ou bloqueio de acessos quando nos referimos ao consumo de dados por IA. No entanto, ainda há uma necessidade de compreensão sobre a troca de informações e adaptação de infraestrutura, pois as vulnerabilidades dos sistemas corporativos são complexas e podem significar brechas para ataques cibernéticos.

Levando isso em consideração, as tendências do próximo ano para a otimização dessa segurança são o gerenciamento de acessos e a segurança de dados. Isso porque, além da mitigação de ataques, essas informações podem ser analisadas de forma personalizada e diminuir possíveis brechas que podem prejudicar o sistema. O AISPM, por exemplo, é uma solução oferecida pela Forcepoint que propõe o gerenciamento de sistemas de IA e machine learning, identificando riscos e gerenciando acessos.

Apostando na personalização do produto para cada negócio, a empresa também oferece outros tipos de ferramentas para segurança, como o IA Mesh, que, por sua vez, detecta dados confidenciais e previne vazamentos.