Complejidad de los sistemas de seguridad retrasa la reacción de equipos de ciberseguridad

Casi la mitad de los profesionales de ciberseguridad (43 %) considera que los sistemas y herramientas destinados a proteger las redes y equipos de sus empresas presentan un nivel de complejidad excesivo y requieren demasiado tiempo de gestión, situación que limita su capacidad para responder de forma rápida y eficaz frente a amenazas de ciberseguridad que acechan a las compañías. Así lo revela el estudio “Mejorando la resiliencia: la ciberseguridad a través de la inmunidad del sistema” de Kaspersky.

Además, para gestionar su ciberseguridad, la mayoría de las empresas (72 %) dependen de ecosistemas con varios proveedores, a pesar de que estas soluciones de seguridad fragmentadas generan tensiones operativas y financieras. Por ejemplo, 42 % de los consultados dijeron que sus organizaciones experimentan sobrecostos presupuestarios debido a soluciones redundantes.

Curiosamente, casi la mitad de las empresas cree que un solo proveedor de ciberseguridad podría satisfacer todas sus necesidades, lo que refleja un reconocimiento del potencial que tiene la consolidación. Sin embargo, solo el 28 % ha adoptado en la práctica un enfoque de proveedor único, lo que demuestra una actitud cautelosa, impulsada por el temor a depender demasiado de un solo proveedor o por los riesgos percibidos de quedar "atrapados" con un solo prestador de servicios.

La investigación de Kaspersky muestra que el panorama está cambiando hacia la consolidación: un abrumador 86 % de las empresas ya se está moviendo en esa dirección; un tercio (33 %) ya comenzó a fusionar sus herramientas de seguridad en plataformas unificadas, mientras que otro 53 % planea hacerlo en los próximos dos años.

Para la empresa de ciberseguridad, esta tendencia refleja un cambio estratégico hacia la simplificación de operaciones de ciberseguridad, la reducción de costos y una gestión de amenazas más eficaz mediante soluciones integradas.

“Los datos muestran que muchas organizaciones dependen de múltiples proveedores por defecto, más que por una decisión estratégica deliberada. Si bien la diversificación puede ofrecer beneficios, como mitigar riesgos o ampliar la cobertura, un aumento descontrolado de la complejidad conlleva un consumo excesivo de recursos y grandes ineficiencias operativas. Esta complejidad puede generar puntos ciegos críticos, dificultando la visibilidad total de amenazas y la capacidad de respuesta. La tendencia emergente hacia la consolidación refleja una madurez en las estrategias de ciberseguridad, centrada en la adopción de plataformas integradas que simplifiquen la gestión, reduzcan la intervención manual y mejoren la visibilidad del estado general de seguridad”, señaló Claudio Martinelli, director general para Américas en Kaspersky.

El ejecutivo subrayó que, a medida que las organizaciones reconocen cada vez más las ventajas de arquitecturas de seguridad simplificadas, la consolidación de proveedores de ciberseguridad se perfila cada vez más como una transformación clave en el futuro próximo de las empresas.