La ciberseguridad de TO ya es responsabilidad de los CISO

Si bien la madurez de la seguridad de la tecnología operacional (TO) ha logrado avances notables, el 47 % de empresas latinoamericanas reportaron al menos una intrusión de ciberseguridad en el último año, y el 27 % reportó más de tres intrusiones. Además, los tiempos de recuperación después de un ataque son más largos en la región, con 46 % reportando que necesitan varios días para regresar al servicio (mientras a nivel global son algunas horas). Así lo revelaron los datos del reporte global de Fortinet sobre el “Estado de tecnología operacional y ciberseguridad” de 2025.

De acuerdo con la investigación, la madurez de la ciberseguridad para TO en América Latina está afectando el impacto de las intrusiones. Las organizaciones que se consideran más maduras (niveles 0-4) sufren menos ataques, o están mejor preparadas para hacer frente a tácticas menos sofisticadas, como la suplantación de identidad. Cabe señalar que algunas tácticas, como las amenazas persistentes avanzadas (APT) y el malware TO, son difíciles de detectar, especialmente para las organizaciones menos maduras que no cuentan con las soluciones de seguridad necesarias.

Fortinet también encontró que la responsabilidad de la seguridad TO sigue aumentando entre los altos ejecutivos. Ahora, más de la mitad (52 %) de las organizaciones afirman que el CISO/CSO es responsable de la infraestructura OT, frente al 16 % en 2022.

Otro hallazgo relevante es que adoptar mejores prácticas de ciberseguridad sí está teniendo un impacto positivo, al igual que implementar medidas básicas de ciberhigiene e impulsar una mejor formación y concienciación. Así, se han reducido significativamente los casos de compromiso del correo electrónico empresarial. La incorporación de inteligencia de amenazas también se ha disparado (49 %) desde 2024.

El informe observó, además, que ha disminuido el número de proveedores de dispositivos TO, lo que es un signo de madurez y eficiencia operativa. Más organizaciones (78 %) utilizan ahora solo entre uno y cuatro proveedores de TO, lo que indica que muchas de ellas están consolidando proveedores como parte de sus mejores prácticas. “La consolidación de los proveedores de ciberseguridad también es un signo de madurez”, afirmaron desde Fortinet.

En efecto, las redes y la seguridad unificadas en sitios TO remotos mejoraron la visibilidad y redujeron los riesgos cibernéticos, lo que condujo a una reducción del 93 % en los incidentes cibernéticos en comparación con una red plana.