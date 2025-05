Ciberseguridad sigue siendo el reto principal al digitalizar las operaciones industriales

A medida que más organizaciones avanzan hacia un entorno digital totalmente conectado, las preocupaciones de ciberseguridad surgen como el factor más citado que impacta negativamente la implementación de tecnologías digitales en entornos TO, afectando al 44 % de los encuestados, revela una encuesta de Kaspersky.

En América Latina, el 29 % de las empresas industriales todavía depende principalmente o completamente de procesos manuales, o apenas está comenzando a implementar tecnologías digitales para tareas específicas, mientras que el 18 % ya ha integrado algunas tecnologías digitales conectadas. A pesar de estos diferentes niveles de digitalización, una amplia mayoría (64 %) de las organizaciones industriales expresó su intención de alcanzar el nivel de ‘totalmente digital’ –caracterizado por la mejora proactiva y continua de sus capacidades digitales– en los próximos dos años.

Pero los riesgos de ciberseguridad inherentes a la conexión de sistemas de tecnología operacional (TO) pueden socavar significativamente los beneficios de la transformación digital.

En el informe “Protegiendo OT con Soluciones Específicas" de Kaspersky, basado en una encuesta realizada a más de 250 responsables de decisión en TO y TI de distintas industrias (incluyendo energía, servicios públicos, transporte, logística y manufactura), los encuestados de América Latina destacaron varios problemas críticos al abordar las preocupaciones específicas de ciberseguridad que dificultan la adopción de tecnologías digitales: el 48 % señaló medidas de seguridad inadecuadas en su infraestructura existente, mientras que el 53 % citó presupuestos o personal insuficientes dedicados a la ciberseguridad de TO. Además, 43 % reconoció retos relacionados con el cumplimiento normativo y el 47 % enfatizó la complejidad de la integración entre TI y TO.

Pese a estas preocupaciones, es importante reconocer que la ciberseguridad actúa como una tecnología habilitadora de la transformación digital. Sin una protección sólida de los datos y sistemas, el potencial completo de las tecnologías digitales no puede realizarse, ya que estas preocupaciones pueden erosionar la confianza y obstaculizar el proceso de digitalización de las organizaciones.

“A medida que la conectividad y la dependencia de tecnologías digitales siguen creciendo, también aumenta el potencial de amenazas cibernéticas. Es crucial que las organizaciones industriales adopten soluciones robustas de ciberseguridad para garantizar que, mientras implementan nuevos sistemas OT, los exponen a la red y mejoran su eficiencia general, mitiguen simultáneamente los riesgos cibernéticos que podrían causar interrupciones significativas y pérdidas financieras”, afirmó Claudio Martinelli, director general para Américas en Kaspersky.