Tecnologia e skills de dados lideram as prioridades para 2026

A presença da inteligência artificial (IA) cresceu no ambiente de trabalho e já está se consolidando como realidade para o próximo ano. É o que mostra a Pesquisa de Tendências 2026 da Catho, plataforma gratuita de empregos, que registrou que, apenas em 2025, 58% dos profissionais recorreram ao uso de IA no emprego ao longo deste período, um crescimento de 19% em relação ao levantamento do ano anterior.

O cenário ressalta que, além de acessível, a tecnologia está sendo incorporada de forma mais estratégica pelas empresas e pelos trabalhadores. “Observamos que a inteligência artificial passou a integrar rotinas de diferentes áreas e para diferentes atividades, do atendimento à análise de dados. Hoje, não conseguimos mais falar sobre o mercado de trabalho sem citar o papel crucial que a tecnologia vem proporcionando tanto para que organizações alinhem seus planejamentos de forma eficiente quanto para que profissionais tenham um apoio mais otimizado”, explica Eber Duarte, CTO da Redarbor Brasil, detentora da Catho.

O estudo também revela que 54% dos entrevistados acreditam que conhecimentos em inteligência artificial serão importantes para 2026, sinalizando que a tecnologia segue como prioridade na preparação do futuro do trabalho. Para o especialista da Catho, trata-se de um movimento natural diante das transformações aceleradas no mercado, onde os profissionais já entendem que dominar ferramentas de IA será decisivo para se manterem competitivos.

Além disso, quando perguntados sobre quais hard skills pretendem priorizar no próximo ano, 42% dos respondentes apontam as competências técnicas relacionadas à tecnologia e dados como essenciais para o desenvolvimento profissional, com destaque para inteligência artificial citada isoladamente por 17% dos participantes.

“As empresas têm buscado profissionais capazes de interpretar informações, automatizar processos e utilizar IA de maneira crítica e produtiva. Em contrapartida, isso reflete diretamente nas escolhas de desenvolvimento dos trabalhadores”, explica Eber.

A pesquisa ainda mostra que 46% dos participantes consideram importante ou muito importante saber utilizar ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT ou Gemini, no dia a dia do trabalho. Essas ferramentas estão cada vez mais integradas às dinâmicas corporativas, facilitando desde a criação de documentos até a análise de grandes volumes de dados.

“O que vemos é uma democratização do acesso, onde, hoje, qualquer pessoa pode utilizar IA para otimizar seu trabalho, e isso tem impacto direto na produtividade. Acredito que mesmo quem não atua diretamente com tecnologia precisa compreender como a IA influencia processos, clientes e resultados. Quem se permitir aprender e incorporar essa ferramenta à sua rotina, pode, sim, ter mais chances de evolução e empregabilidade no cenário atual”, finaliza o executivo.