Governos que usam IA no combate à fraude estão prontos para virar o jogo contra os criminosos?

Esquemas de fraude cada vez mais sofisticados, impulsionados pelo uso da inteligência artificial (IA), afetam orçamentos no setor público e a confiança nos governos. No entanto, com o aumento significativo previsto para os orçamentos dedicados à IA, as autoridades responsáveis pelo combate à fraude estão prontas para contra-atacar. Essas foram as principais descobertas do estudo global conduzido pela Coleman Parkes com o SAS, no novo relatório Confiança e transparência: combate à fraude para maximizar a eficiência de programas públicos.

A Coleman Parkes conduziu o levantamento global entre novembro de 2024 a janeiro de 2025 e conversou com 1.100 funcionários públicos seniores e de médio escalão responsáveis pelo monitoramento de fraudes, desperdícios e abusos (FWA) em suas organizações.

“Sem preocupações com regulamentações e leis, os criminosos que se valem da IA parecem estar em vantagem”, diz Shaun Barry, diretor global de soluções de Risco, Fraude e Compliance do SAS. “Contudo, a pesquisa sugere que estamos em um ponto de virada. Governos em todo o mundo se preparam para investir significativamente em inteligência artificial e IA generativa, o que pode reduzir as perdas decorrentes de fraudes, desperdícios e abusos, além de reconstruir a confiança em programas governamentais essenciais”.

Quase todos os órgãos públicos sofrem com ataques fraudulentos viabilizados pela IA Organizações do setor público em todo o mundo enfrentam uma crescente crise de fraudes, desperdícios e abusos que drena bilhões das contas públicas e corrói a confiança da população. Dos 1.100 profissionais responsáveis pelo combate à fraude entrevistados, quase todos afirmaram ter sido vítimas de esquemas de fraude baseados em IA e 70% notaram um aumento desses ataques nos últimos cinco anos. Os fraudadores utilizam plataformas baseadas em inteligência artificial para gerar identidades sintéticas, criar campanhas de phishing superpersonalizadas e desenvolver malwares para driblar a detecção. Essas ferramentas analisam enormes conjuntos de dados para imitar o comportamento humano, falsificar documentos e explorar vulnerabilidades em tempo real. Esses esquemas contribuíram para perdas financeiras expressivas e os entrevistados estimam que aproximadamente 16% dos orçamentos poderiam ser poupados com o combate, de forma geral, a fraudes, desperdícios e abusos (FWA). Além do impacto financeiro, 96% dos participantes da pesquisa afirmaram que os casos de FWA afetaram negativamente a confiança dos cidadãos nos órgãos públicos e seus programas. Geralmente, os cidadãos são colateralmente prejudicados por esses esquemas fraudulentos, sendo as fraudes de identidade, fiscais e de benefícios sociais as mais frequentes, segundo os entrevistados.

Órgãos públicos enfrentam diversos obstáculos para fechar as lacunas do FWA Apesar de 85% dos entrevistados colocarem o combate à fraude entre as cinco principais prioridades, de modo geral, as agências carecem de recursos para fazerem isso de forma eficiente. Além disso, apenas um a cada 10 dispõe das ferramentas e recursos necessários para lutar contra fraudes, desperdícios e abusos, e cerca de 1/3 enfrenta limitações relevantes de recursos. Os profissionais mencionaram falta de habilidades analíticas (48%), tecnologia (40%) e orçamento (24%) entre os fatores limitantes. Essas lacunas prejudicam os esforços dos órgãos públicos para minimizar fraudes e erros internos e externos, garantir a segurança dos dados e melhorar a eficiência das investigações, listadas como prioridade por mais da metade dos entrevistados.