IA é solução para empresas vítimas de fraude financeira

As fraudes financeiras têm se tornado um problema crescente para empresas em todo o mundo. Uma pesquisa global da consultoria PwC revelou que 62% das empresas brasileiras sofreram com fraudes em 2022, uma taxa alarmante se comparada com menos da metade das organizações globalmente. E este número só tem aumentado.

No primeiro trimestre do último ano, foram registradas mais de 2800 tentativas de fraudes financeiras por minuto em canais eletrônicos no país, segundo um cruzamento de dados de uma empresa de prevenção de fraudes e do Banco Central.

O papel da inteligência artificial na prevenção de fraudes Embora o termo "inteligência artificial" (IA) seja frequentemente associado a ferramentas populares como o ChatGPT, a aplicação de IA vai muito além disso, especialmente em áreas críticas como finanças e prevenção de fraudes. A IA tem sido fundamental para a inovação nesse campo, ajudando a criar soluções que analisam grandes volumes de dados para detectar comportamentos suspeitos e prevenir fraudes. Recentemente, houve tentativas de usar a tecnologia de IA para fins maliciosos. Um exemplo é o FraudGPT, uma versão criminosa do ChatGPT, criada para facilitar fraudes. Isso destaca a necessidade de desenvolver e implementar IA de forma responsável, garantindo que a tecnologia seja utilizada para beneficiar consumidores e empresas. Um dos tipos mais comuns de fraude é a relacionada à identidade, que representa aproximadamente 81% dos casos globais. Essa fraude inclui falsificação de documentos e presença falsa de indivíduos ou documentos. Outro tipo de fraude em crescimento é a "fraude autorizada", onde fraudadores se passam por representantes de instituições financeiras para enganar vítimas e obter informações sensíveis. O Relatório Anual de Fraude da UK Finance de 2022 indicou que mais de £1,2 bilhão (cerca de 1,5 bilhão de dólares) foram subtraídos por meio de diferentes tipos de fraude, o equivalente a mais de £2.300 (cerca de 2.900 dólares) roubados por minuto. Desses casos, 78% das fraudes começaram online, enquanto 18% tiveram início por meio de telecomunicações. Outro exemplo de fraude é a devolução de itens. Em países como o Reino Unido, grandes varejistas enfrentam problemas com consumidores que compram produtos caros, utilizam-nos e depois os devolvem, um comportamento detectado pela análise de padrões de comportamento através da IA. Fraudes de itens não recebidos (INR) também são uma preocupação crescente, onde clientes alegam não ter recebido seus itens para obter reembolsos. A IA é usada para verificar a veracidade dessas alegações, protegendo as empresas de perdas financeiras A fraude triangular é outro esquema complexo que envolve o uso de cartões de crédito roubados para comprar itens que são, então, revendidos com desconto. A identificação e a conexão desses eventos fraudulentos são possíveis graças à análise de dados avançada proporcionada pela IA.

Usando a tecnologia a favor A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa na detecção e prevenção de fraudes financeiras. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real. Isso permite que sistemas identifiquem padrões incomuns e comportamentos suspeitos que podem indicar tentativas de fraude. Por exemplo, ao monitorar transações financeiras, a IA pode detectar rapidamente atividades atípicas, como compras fora do padrão de comportamento habitual do usuário, e alertar os sistemas de segurança para uma análise mais aprofundada. Além disso, é possível usar técnicas avançadas de aprendizado de máquina para aprimorar continuamente seus modelos de detecção de fraude. Isso é feito através do treinamento de algoritmos com dados históricos de fraudes conhecidas, permitindo que a IA aprenda e se adapte a novas estratégias fraudulentas. Esse aprendizado contínuo é crucial, pois os fraudadores estão constantemente evoluindo suas táticas para escapar das medidas de segurança tradicionais. A tecnologia também é eficaz na prevenção de fraudes relacionadas à identidade. Por meio de técnicas como verificação facial, reconhecimento de voz e análise de comportamentos digitais, as soluções de IA podem validar a identidade dos usuários com alta precisão. Isso é especialmente importante para evitar fraudes em processos de abertura de contas e concessão de crédito, onde a verificação de identidade é crítica.