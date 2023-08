Saiba como empresas podem oferecer mais segurança digital aos clientes

O Mobile Transformation Forum, evento promovido pela TI Inside entre os dias 25 e 26 de julho, teve uma palestra dedicada ao tema da cibersegurança no mundo dos negócios. Participaram da conversa os especialistas Diogo Sersante, country manager da Incognia, Mauro Capellão, diretor de canais para América Latina da SailPoint e Iago Maciel, diretor de produtos da EXA.

Capellão deu início ao debate ressaltando que um grande desafio enfrentado pelas empresas atualmente é conseguir equilibrar segurança digital e produtividade, de modo que a experiência do consumidor não seja prejudicada pelas camadas de proteção existentes. Porém, a segurança por si só não é suficiente para o êxito das organizações:

"Quando falamos de produtividade, não podemos olhar só para a segurança. É preciso, também, pensar em questões de auditoria e de compliance, mitigar riscos de forma eficiente e conter e reduzir custos. Estamos falando de melhorar o negócio, o que só acontece quando há eficiência operacional", resume o especialista.

Proteção do usuário

Para Maciel, as empresas devem se preocupar, principalmente, em proteger a vida financeira do usuário: "Com o passar do tempo, surgirão ainda mais tecnologias e métodos de fraude. Por isso, cada vez mais veremos uma necessidade de combinar diversos elementos de identidade, governança e reconhecimento facial para garantir uma atuação segura".

As organizações podem fazer isso adotando um processo de onboarding bem executado, protegendo os dispositivos dos usuários por meio de diferentes camadas de segurança e monitorando as transações financeiras dentro de seu aplicativo.

No entanto, esses processos não devem atrapalhar a experiência do cliente. É o que pontua Sersante: "O desafio de executivos de negócios, sejam de instituições financeiras ou outros segmentos, é balancear a quantidade de camadas de segurança e proteção dentro de um aplicativo e a experiência dos usuários. As empresas querem aumentar o volume de negócios, mas, ao mesmo tempo, manter a proteção dos clientes, para que o serviço financeiro possa ser utilizado com segurança".

A biometria comportamental é uma estratégia de segurança eficiente nesse sentido. Trata-se de uma análise do comportamento do usuário feita com o auxílio da inteligência artificial (IA) para identificar os movimentos únicos daquela pessoa, como a velocidade com que ela digita ou a forma como movimenta o mouse do computador. A partir dessas informações, torna-se mais fácil detectar comportamentos atípicos e evitar fraudes.

Outra medida de segurança recomendada é a certificação de acesso: "Dentro do governo de identidade de uma empresa, há uma prática comum chamada de certificação de acesso. De tempos em tempos, a empresa verifica quem, dentre seus colaboradores, tem determinados acessos e por quê. Isso diminui a interface de vulnerabilidade. Por exemplo, às vezes o colaborador sai da empresa e sua conta é mantida, o que significa que o governo de identidade não está sendo bem feito. Essa conta abandonada se torna uma porta de entrada para um hacker", detalha Capellão.