Deepfakes aumentam necessidade de verificação de identidade sofisticada

A CAF, fornecedora de soluções em identidade digital e combate à fraude no Brasil, registrou, em 2023, um aumento de 41% em transações documentais, em comparação ao ano anterior. O percentual obtido no levantamento considera os três setores atendidos pela companhia: serviços financeiros, mobilidade (aplicativos de transporte urbano e entrega de alimentos) e comércio eletrônico.

Em geral, as transações documentais se dão em operações como abertura de conta, análise de crédito e compras de alto valor. Entre as ferramentas utilizadas pelas empresas, encontram-se métodos como o OCR (reconhecimento óptico de caracteres), em que se extrai informações textuais do documento sem a necessidade de digitar manualmente os dados; e a documentoscopia semidigital, uma abordagem que combina inteligência artificial (IA) e revisão humana especializada para uma análise mais eficiente e precisa.

O aumento nas transações documentais nos últimos anos acompanha a ascensão dos chamados deepfakes —imagens e vídeos gerados por inteligência artificial para simular a realidade—, o que motiva as empresas a se preocuparem mais com uma análise de risco mais detalhada. Para se ter uma ideia, os ataques de deepfake usando a tecnologia do face swap (troca de rosto) aumentaram em 704% no ano passado, segundo pesquisa da empresa de biometria iProov.

“Os deepfakes representam um grande desafio de segurança devido ao alto nível de realismo que alcançaram”, explica o CEO da CAF, Jason Howard. “A boa notícia é que podemos combatê-los. A prova de vida biométrica e a IA já provaram ser uma solução eficaz na defesa contra esses tipos de ataques durante a integração das empresas. Recomendamos a implementação de várias medidas de segurança, como análise de documentos e reconhecimento facial biométrico, juntamente com soluções em camadas para proteção contra esse tipo de fraude.”

A CAF oferece um conjunto de soluções de gestão de identidade através da sua plataforma Know Your Everything (KYE), que abrange 248 países e territórios, incluindo toda a América do Norte, América Latina e Europa.

Como parte integrante da plataforma, a CAF oferece uma solução global de verificação de documentos que utiliza inteligência artificial para detectar com precisão qualquer indício de fraude. As recentes atualizações incluem a integração de IA mais avançada, uma captura de documentos mais rápida, uma nova interface de utilizador e um direcionamento de utilizador mais eficaz. Além disso, os clientes da CAF se beneficiam ainda de uma rede de inteligência partilhada, denominada All.id, que possibilita às organizações partilhar informações sobre sinais de identidade de ataques sem comprometer a privacidade dos utilizadores.

Isso é especialmente relevante com o aumento da fraude de documentos. De acordo com o Mapa da Identidade e da Fraude, relatório publicado pela CAF no início deste ano, 26% das fraudes detectadas foram fraudes documentais. No geral, 1,47% de todas as transações em 2023 foram tentativas de fraude.

"Há uma necessidade de soluções robustas, mas flexíveis, que se adaptem ao cenário de ameaças e fraudes em constante mudança e permitam que as empresas detectem e evitem fraudes com mais eficiência", explica o CTO da CAF, José Oliveira. "É por isso que estamos continuamente fazendo melhorias em nossa plataforma que não apenas beneficiam os usuários, mas também permitem que as empresas aumentem suas taxas de conversão com um processo de integração mais eficaz e menos suscetível a fraudes."