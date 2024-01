Empresas apontam tendências e iniciativas em prevenção de fraudes virtuais

O dia 28 de janeiro marca o Dia Internacional da Proteção de Dados. E embora Brasil ainda não tenha um dia nacional de proteção de dados, o país registra avanços sobre o tema nos últimos anos. Cada vez mais, os dados pessoais são tratados de diferentes formas e por diversas finalidades –em relações de consumo, no trabalho, nas interações com o poder público, no uso da internet, na utilização de serviços e em diversas situações.

Para ajudar a democratizar o tema, especialistas de empresas brasileiras apontam tendências e iniciativas em prevenção de fraudes virtuais, confira:

Assim, a Cielo também conta com soluções antifraudes para evitar ocorrências como, por exemplo, o chargeback , que é a contestação de uma venda feita com cartão de débito ou crédito. Com ferramentas de segurança, a empresa ainda oferece dicas ao estabelecimento sobre as melhores práticas no mercado, aderência às regras da bandeira, monitoria dos índices de chargebacks e comunicação quanto ao excesso, além de equipe para tratar questionamentos e prevenção a fraudes.

Por isso, mais do que garantir que as informações estejam protegidas, precisamos entender a importância, por exemplo, de não compartilhar mais do que o necessário –seja nas redes sociais, num simples e-mail ou em ferramentas coletoras de dados (como é o caso de algumas plataformas de inteligência artificial e chatbots ). “Mecanismos antifraudes deixaram de ser apenas uma obrigação e se tornaram um diferencial competitivo para os estabelecimentos comerciais. Enquanto a tecnologia avança, a proteção se torna uma batalha constante. Empresas que investem em prevenção têm mais chances de aumentar suas vendas, reduzir perdas e, consequentemente, alcançar resultados mais expressivos”, afirma Marcelo Toniolo, VP Riscos e Compliance.

Em uma pesquisa realizada pela Cielo, foi revelado que 85% lojistas já caíram em algum golpe ou fraude ou conhece alguém que passou pela situação. Todas as pessoas são agentes ativos na proteção de dados –sejam eles nossos ou de terceiros. Na mesma velocidade que avançam as possibilidades no mundo digital, as ameaças também crescem.

4) Empoderamento e monetização de dados na prevenção de fraudes

Desde o final do ano passado, está em tramitação no Congresso o Projeto de Lei Complementar Nº 234/2023, que institui a “Lei Geral de Empoderamento de Dados” e que, dentre as atribuições previstas no texto, destaca-se a possibilidade de monetização dos dados pessoais dos brasileiros. Iniciativas como essas, que contam com apoio do Banco Central, criam mecanismos para empoderar toda a sociedade a respeito dos seus dados, a partir de tecnologias que vão funcionar como agregadores financeiros que reunirão as informações de cada indivíduo em um único lugar, viabilizando além de maior segurança, a possibilidade de ganhos financeiros com a oferta dos dados em transações com as empresas.

“O próprio Open Finance segue essa linha, em que os dados de um CPF não pertencem às instituições financeiras, mas sim a cada pessoa que tem em suas mãos a determinação do seu compartilhamento. Mais recentemente, a Resolução 6 do Bacen com apoio do governo, também está colaborando com essa tendência ao determinar que as instituições compartilhem informações sobre fraudes para que todo o segmento e a sociedade se beneficiem”, explica Danilo Coelho, diretor de Dados da Quod.

Com esses movimentos, somado à evolução do uso da IA, a expectativa é de aumentar a proteção da privacidade e segurança online, já que garante que apenas o indivíduo autorizado tenha acesso aos serviços e informações pertinentes à sua identidade.