Brasil é top 5 alvo de fraudes digitais: 7 dicas para começar o ano com segurança

É inegável que os golpes virtuais evoluem em sincronia com o avanço da tecnologia. Atualmente, o Brasil encontra-se entre os cinco países mais impactados por fraudes digitais, com estimativa de perder cerca de U$ 22,5 bilhões por ano, conforme revelado pelo relatório do Internet Crime Complaint Center, divisão do Federal Bureau of Investigation. Essa posição preocupante coloca o país logo atrás da China, Alemanha, Reino Unido e Austrália.

A implementação de métodos antifraude é, portanto, imperativa para resguardar tanto os interesses dos negócios quanto a confiança dos consumidores diante de ameaças crescentes. Adotar estratégias de proteção robustas não apenas fortalece a resiliência dos negócios, mas também assegura um ambiente digital confiável para todos os envolvidos.

A questão persistente é: o que realmente constitui um sistema antifraude e como ele consegue prevenir golpes, seja em contextos individuais ou corporativos?

Eduardo Daghum, CEO da Horus Group, uma empresa especializada em análise de fraudes, esclarece que a eficácia desse sistema reside na habilidade de compreender e antecipar padrões suspeitos. "Investir em tecnologias avançadas de análise de dados permite identificar atividades fraudulentas com precisão. A abordagem proativa e a constante adaptação aos métodos dos fraudadores mantêm a integridade das transações, seja no ambiente pessoal ou corporativo", destaca.

Daghum apresenta, a seguir, sete estratégias cruciais para começar o ano com segurança, evitando golpes e promovendo transações seguras.

Validação de documentos e transações Incorpore métodos de validação rigorosa para documentos e transações, atestando a autenticidade e integridade das informações envolvidas. “A verificação de identidade é a primeira linha de defesa contra fraudes. Ao adotar processos robustos desde o início, garantimos que apenas usuários legítimos tenham acesso aos nossos serviços, proporcionando uma experiência segura para todos os clientes”, aponta o especialista.

Implementação de políticas de acesso Defina políticas de acesso restrito, assegurando que apenas usuários autorizados tenham permissão para acessar informações sensíveis ou realizar transações críticas.

Aprimoramento contínuo dos sistemas de detecção Invista em tecnologias avançadas de detecção, incluindo inteligência artificial e aprendizado de máquina, para aprimorar constantemente a capacidade da sua empresa de identificar padrões e comportamentos suspeitos.

Auditorias regulares de segurança Realize auditorias de segurança de forma regular para identificar possíveis vulnerabilidades nos sistemas e processos, garantindo uma abordagem proativa na correção de falhas.

Alertas automatizados Configure sistemas de alerta automático para notificar imediatamente sobre atividades suspeitas, permitindo uma resposta rápida e eficaz diante de possíveis ameaças. “O monitoramento em tempo real é nossa resposta instantânea a possíveis ameaças. Detectamos atividades não usuais imediatamente, possibilitando uma ação rápida para manter a integridade do sistema”, continua o executivo.

Treinamento de conscientização contra fraudes Promova treinamentos regulares para a equipe e clientes, aumentando a conscientização sobre as práticas de segurança digital e incentivando uma postura vigilante contra possíveis fraudes.