Dicas para proteger suas vendas e compras no Carnaval

O Carnaval é sinônimo de alegria, música e diversão, mas também é um período que exige atenção redobrada quando o assunto são transações com cartões.

Para garantir que tanto lojistas, quanto foliões possam curtir a festa sem preocupações, evitando golpes e garantindo que a folia não seja interrompida por fraudes, a Ingenico preparou dicas essenciais de segurança.

“O Carnaval é uma época de movimento intenso, e isso pode ser aproveitado por criminosos para aplicar golpes. Por isso, é fundamental que lojistas e consumidores estejam atentos aos detalhes das transações, desde a conferência do valor até a utilização de máquinas confiáveis”, explica Eduardo Oliveira, Technical Account Manager da Ingenico. Ele reforça que a tecnologia é uma aliada, mas a atenção humana ainda é insubstituível para evitar problemas.

Confira 6 dicas dicas de segurança para lojistas e 9 conselhos para os consumidores:

Proteja seu negócio: 6 cuidados essenciais com sua maquininha de cartão

Verifique a integridade da maquininha

Sempre verifique se a maquininha não foi adulterada ou troca por uma outra semelhante. Golpes como o da “troca de máquinas”, podem fazer com que as vendas realizadas sejam direcionadas a outras contas. "O lojista deve inspecionar o equipamento antes de cada uso, especialmente em períodos de grande movimento, como o Carnaval, conferindo se os dados cadastrados na máquina, são de seu estabelecimento. Qualquer sinal de violação ou de dados do estabelecimento incorretos deve ser interrompido o uso e reportado ao fornecedor”, alerta Eduardo, especialista da Ingenico.

Nunca deixe a maquininha desacompanhada

O especialista da Ingenico reforça a importância de manter a maquininha sempre sob supervisão. Em locais com grande aglomeração, o risco de fraudes, como a troca de dispositivos ou o roubo de dados, aumenta. Para evitar problemas, é essencial tratá-la como um item de alto valor, evitando deixá-la exposta ou sob a responsabilidade de terceiros.

Desconfie de "promoções" ou ofertas de maquininhas

Desconfie de maquininhas com taxas muito abaixo do mercado ou ofertas suspeitas. Golpistas podem usá-las para distribuir dispositivos adulterados. "Se a proposta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é um golpe. Sempre adquira maquininhas de fornecedores credenciados e confiáveis”, alerta o especialista.

Verifique o comprovante de pagamento

Sempre verifique se o comprovante foi emitido corretamente e se os dados da transação estão corretos. Fraudes como o "estorno fraudulento"", ou comprovante de pagamento falso, podem acontecer caso o pagamento não seja devidamente confirmado.

Monitore as transações em tempo real

O especialista pontua que o uso de sistemas de monitoramento para detectar transações incomuns ou suspeitas permite identificar fraudes rapidamente, evitando prejuízos ao bloquear operações fraudulentas antes que causem danos.

Tenha um plano de contingência

Se houver suspeita de fraude ou roubo da maquininha, acione imediatamente o fornecedor. "Um plano de ação rápido pode minimizar os prejuízos. Em casos de fraude, cada segundo conta", alerta o especialista.