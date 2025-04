As transações fraudulentas diminuíram em 2024 em comparação a 2023

O Mapa da Identidade e da Fraude da Caf, empresa especializada em soluções de combate à fraude, destacou em sua mais recente análise que 1,24% das transações realizadas no ano de 2024 foram identificadas como fraudulentas. Essa taxa representa uma redução de 0,23 pontos percentuais em relação a 2023, quando o índice foi de 1,47%, e representa o menor índice desde 2021. O estudo aponta que esse resultado reflete avanços nas ferramentas antifraude e a estabilização pós-pandemia, mas também evidencia disparidades regionais e setoriais que demandam atenção.

No recorte regional, o estado do Pará segue liderando com a maior taxa de fraudes, com 2,01%, embora tenha registrado uma redução expressiva em relação a 2023, quando registrou 3,32%. No outro extremo, o Rio Grande do Sul apresentou o menor índice do país, com 0,7%. Já a região Sudeste concentrou 41,43% das tentativas de fraude, com destaque para São Paulo, que sozinho respondeu por 21,81% do total. Apesar disso, a região mostrou uma redução significativa no percentual geral em comparação ao ano anterior de 50%.

As mulheres apresentaram uma taxa de tentativas de fraude mais alta de 1,81%, em comparação aos homens com 1,61%, embora a maioria dos casos absolutos tenha envolvido indivíduos do sexo masculino com 57,83%. Já em termos etários, pessoas acima dos 60 anos registraram a maior taxa proporcional de 2%, enquanto o maior volume absoluto concentrou-se entre os grupos de 24 a 44 anos.

Entre os segmentos analisados, o comércio eletrônico foi o único a registrar aumento na taxa de fraudes em 2024, alcançando 1,08%, o maior índice desde o início da medição em 2021. Por outro lado, setores como mobilidade com 0,99%, e apostas online com 1,04%, apresentaram quedas, refletindo esforços de regulamentação e melhorias nos processos de verificação.

A análise temporal revelou que as fraudes foram mais frequentes durante os dias úteis, com picos às terças e quartas-feiras com uma taxa de 1,32%. O horário comercial concentrou o maior volume de tentativas, especialmente às 15h com 8,42%. No entanto, a madrugada apresentou maior risco proporcional, com destaque para o horário entre meia-noite e 4h, quando a taxa chegou a 2,22%. “Esses dados reforçam a necessidade de estratégias antifraude adaptáveis às variações sazonais e diárias”, pontua Marcelo Sousa, líder de produtos da Caf.