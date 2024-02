Chega a segunda edição do Identity Day

O Identity Day chega agora à sua segunda edição, com a proposta de discutir como a identidade digital está se tornando peça-chave no crescimento e no futuro da indústria global num contexto em que o tema já se tornou essencial para a transparência dos negócios, especialmente com a ascensão da inteligência artificial (IA).

Promovido pela CAF, líder global em identidade digital, o evento é realizado hoje, 19 de março, no World Trade Center, em São Paulo.

Este ano, as inscrições para o Identity Day ultrapassaram a marca de 1.300 vagas (em 2023, o evento contou com 400 participantes).

Entre os nomes confirmados no evento, Rafael Lichtenecker, diretor de operações e experiência do consumidor na Nomad; Alison Palermo, Latam Compliance Director da Nuvei; Fernanda Zago, CEO na Wepayments, e Luis Zan, Executivo de Prevenção à Fraudes no PicPay.

O ciclo de palestras inclui temas como prevenção à fraude, compliance e experiência do cliente, além de campos ligados à identidade digital, como o setor financeiro (fintechs, bancos e criptomoedas), o e-Commerce e as apostas esportivas.

Junto com o ciclo, também será realizada a cerimônia de entrega dos prêmios do Identity Awards, premiação promovida pela CAF que homenageia os profissionais mais inovadores no segmento. “O Identity Awards não celebra apenas conquistas individuais na identidade digital, mas também abre uma porta para inspirar novas ideias”, reflete a CMO da CAF, Vanita Pandey. “Quando honramos os líderes inovadores, contribuímos para a construção de um futuro onde a excelência da identidade digital é a norma do mercado, e não a exceção.”

“O Identity Day representa um marco no mercado de identidade digital no Brasil”, disse o CEO da CAF, Jason Howard. “Estamos muito felizes em ter a oportunidade de reunir líderes e especialistas tão renomados na indústria e esperamos que os participantes aproveitem o dia para trocar experiências valiosas e impulsionar colaborações que moldem o futuro do segmento no país. A partir do evento, queremos abrir caminho para soluções cada vez mais seguras e eficientes.”