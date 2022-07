O Real Digital é cripto? Entenda a CBDC brasileira!

Se você é ligado no mundo cripto e no futuro das finanças, já deve ter ouvido muito falar sobre o Real Digital.

Segundo as palavras do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, “temos um processo de digitalização em curso que é irreversível”.

A fala aconteceu em um evento online e ainda considera questões como comandos digitalizados e sistemas de protocolos que tornam a intermediação digital muito mais eficiente, além de aspectos como visibilidade e sistemas de garantias.

De fato, o que está no foco dessas declarações é todo o ecossistema que permite que as criptomoedas trafeguem. Campos Neto usa o termo network para caracterizar esse ambiente, mas poderíamos facilmente substituí-lo pelas tecnologias das blockchains.

Comenta ainda que “os governos estão olhando tudo isso e entendendo que precisam ter uma forma digital de sua moeda”. O termo que descreve este formato de dinheiro é exatamente o CBDC (central bank digital currency), que, em breve, será usado aqui no Brasil.

E é aí que o Real Digital entra: uma CBDC pra chamar de nossa. Mas, antes de entrar no detalhe da moeda digital brasileira, vejamos antes o que é uma central bank digital currency?

CBDC explicado As moedas digitais de Bancos Centrais estão super trending no mercado financeiro. O dinheiro não para de evoluir e os bancos, instituições e governos de todo o mundo estão conduzindo análises de viabilidade para começar a dar seus primeiros passos nesta nova forma de dinheiro. Em termos práticos, uma CBDC é um formato de dinheiro digital regulamentado por um Banco Central e que os cidadãos de um determinado país podem usar para pagar por produtos e serviços ou como forma de armazenar valor. Parece que estamos falando de criptomoedas, certo? E as semelhanças não param por aí: uma CBDC usa o mesmo modelo de contabilidade distribuída que as cripto. Neste sentido, esse tipo de ativo pode ser caracterizado por três aspectos: É uma moeda digital

É emitida por um Banco Central

Pode ser usada por qualquer um Como você pode ver, a principal diferença é que uma CBDC é emitida e controlada por uma entidade centralizadora, no caso, os Bancos Centrais dos países. Quando um governo emite uma CBDC, ela é considerada uma moeda legal, da mesma forma que a moeda fiduciária de uma nação e seu valor monetário é o mesmo do dinheiro tradicional. Entre as vantagens da moeda real digital, temos tanto a facilidade de liquidar pagamentos no atacado ou no varejo como, transações P2P, com uma moeda nacional virtual igualmente ficariam mais eficientes. Em parte, o desenvolvimento e adoção do real digital responde à pressão do crescimento de dinheiro eletrônico descentralizado, como as criptomoedas. Uma CBDC funcionaria como uma stablecoin nacional com as mesmas prestações dos criptoativos.