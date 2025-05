Abranet leva a Brasília um debate sobre o futuro digital do país

A Associação Brasileira de Internet (Abranet), em parceria com o ITS Rio, promove o 5º Congresso Brasileiro da Internet. O evento é um ponto de encontro entre tecnologia, políticas públicas e a criatividade que impulsiona a transformação digital.

Segundo a Abranet, o Brasil enfrenta um cenário de decisões-chave sobre regulação de IA, moedas digitais, conectividade e plataformas. Levar o Congresso para Brasília, onde essas decisões ganham forma, é tanto um gesto simbólico quanto estratégico.

A programação inclui painéis sobre inteligência artificial, moedas digitais, open finance, regulação das redes e muito mais, com a participação de nomes que estão na linha de frente das transformações tecnológicas e sociais.

O evento contará com a presença de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e de Alexandre Rebêlo Ferreira, diretor de Programa da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. O evento também contará com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

“A participação de autoridades estratégicas dos Poderes Executivo federal e estadual, do Judiciário, de lideranças do setor público e privado, além de representantes da sociedade civil, da academia e de especialistas em tecnologia, inovação e criatividade, reforça a centralidade do evento no debate sobre o futuro do ecossistema digital brasileiro”, diz um comunicado de imprensa.

Os painéis incluem os seguintes tópicos:

Do Brasil para o Mundo: olhares sobre IA que podem transformar nosso futuro, com a participação de palestrantes da Fundação Itaú, Visão Coop, Scala Data Centers, Orby e umgrauemeio.

Made in China: Deepseek e a corrida chinesa pela liderança de IA, com David Li, diretor executivo do Shenzhen Innovation Lab.

Mercado Financeiro em 2030: perspectivas e previsões sobre moedas digitais e open finance , com a participação de especialistas da Open Finance, o Sistema Financeiro Nacional do Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários e o Conselho de Administração do Banco Original.

, com a participação de especialistas da Open Finance, o Sistema Financeiro Nacional do Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários e o Conselho de Administração do Banco Original. Quem vai regular as redes?, com a participação de palestrantes do Conselho de Administração de Defesa Econômica, Anatel, e Comitê Gestor da Internet no Brasil).

O que está em jogo na regulação da inteligência artificial? Com palestrantes do ITS, o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, Grupo Globo, a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal e Open AI.

O 5º Congresso Brasileiro da Internet acontecerá no dia 22 de maio no B Hotel. Mais informações e inscrições nesse link.